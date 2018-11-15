台北》柯P行動競總開抵西門町千人擠爆捷運站前廣場

2018年11月15日 23:01 中時 林縉明

台北市長柯文哲今晚前往永康街、西門町商圈掃街拜票，友柯議員候選人動員支持者陪同柯掃街，聲勢浩大，晚間9時柯文哲抵達西門町捷運站6號出口前廣場，登上行動競選總部演講，柯文哲指出，以北門為中心的西區門戶計畫就是擔任市長後市政改革的起點，包括拆掉忠孝西路公車專用道、拆除忠孝橋引道、台北燈節移師西門町舉辦等，落實軸線翻轉及舊城復興，成為台北市觀光及年輕人聚集的重要地點。

柯文哲行動競選總部今晚開抵西門町6 號出口前廣場，邀請藝人謝和弦高歌炒熱氣氛，現場湧進超過千人，堪稱行動競選總部趴趴走以來人數最多、氣氛最嗨的一場，柯文哲進場時全場高喊「台北的選擇柯文哲」，現場熱血沸騰。

柯文哲指出，4年前上任第一天晚上拆掉完工8年沒用的忠孝西路公車專用道，隔年拆忠孝橋引道，同時還把國光客運站遷走，現在北門到台北車站是整片公園；此外，最重要的就是連續兩年台北燈節移到西門町舉辦，每年燈會齊天吸引350萬人潮，整個西門町商圈就是這樣復興起來。

柯文哲說，最近市府針對外國觀光客最想去的地方進行調查，西門町還排在故宮前面，值得一提的是，捷運西門站去年創下2700萬人次進出，經過大數據分析，發現超過76％人潮是來觀光，成為台北推廣觀光重要的地方。

柯話鋒一轉，20年前台灣位居亞洲四小龍首位，為什麼現在被踢出排名，原因就是台灣內耗太嚴重，柯以自身為例，4年任內沒發明新制度，但還債530億。

此外，去年台北BOT案占全台3成，柯稱上任前美河市、大巨蛋、雙子星等案都成為政論節目討論的節目，但他上任這4年來沒有在上過，即便藍綠拿電子顯微鏡檢視還是沒有；柯市府一級首長沒有人因貪汙下台，但新北市府副市長就因貪汙被抓。

柯文哲強調，正正當當做生意也可以賺錢，這是新的政治文化，不需要複雜政商關係，希望用台灣新的文化讓台灣復興，拜託大家11月24日去投票，現在跟第二名差距有限，請大家投票給台灣一個機會，讓台灣向前走。

(中時 )