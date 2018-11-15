高雄》苦苓點名「新的救世主」 小英又躺槍！

2018年11月15日 22:47 中時電子報 黃麗蓉

自由作家苦苓曾多次評論高雄選情，他今天再次暗指，繼前總統阿扁、馬英九之後，又出現了一位新的救世主韓國瑜。網友酸說，「你少說了空心菜這位救世主。」讓蔡英文總統又躺槍。

苦苓在臉書指出，一個人遇到困難、無法解決時，就會期望「貴人」出現、「救星」相助，宗教上如此，政治上又何嘗不是如此。當大家對現實反感、對生活不滿，但又無能為力，於是就希望用選票選出一位「救世主」，只要此人一出，所有問題都迎刃而解，從此以後大家都有好日子過了。

苦苓強調，事實上，哪有這麼簡單？像前總統陳水扁以一個「有夢最美」成了第一位救世主，非但沒有解決大家的痛苦，反而以貪汙腐敗入獄，讓大家美夢成空。接著換馬英九，一句「準備好了」鏗鏘有力，「633」帶給大家無限的期望，大家再一次發現他也不是救世主。

苦苓點出，現在又出現了一位新的救世主！他大呼「我要救你們」、「你們都會變有錢」，就有一大群人不管他要怎樣做、不管做不做得到，都對他聽從追隨、狂呼口號，把他當Seafood一樣膜拜。假如這位救世主當選了，我們就可以好整以暇地看看，他到底有什麼神通可以讓大家變成全台首富，或者又再一次成為夢幻泡影而已。

苦苓直言，其實世界上本來就沒有救世主，要把一切困難簡化之後推給別人，其實是一種不負責任的態度。自己的生活，除了自己努力，是沒有人能替你改善的，醒醒吧！

網友回應說：「你少說了空心菜這位救世主。說什麼勞工要實質周休二日，10年不漲電價根本是個x！」、「苦苓兄應該先說說小英。」、「怎麼跳過蔡英文？你真的很會選擇失憶ㄟ，都已經稍微認真聽你x了，你還是這麼愛她。你兄弟吳念真的稿子到底寫好了沒？你們都快沒氣了，他還在明哲保身，太不夠兄弟了。」、「小英沒有把經濟發展擺第一，讓人民好好生活，辜負了人民的期待，其他改革當然就會引起反彈，本末倒置。」

(中時電子報)