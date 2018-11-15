高雄》苦苓點名「新的救世主」 小英又躺槍！

蔡英文總統。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

自由作家苦苓曾多次評論高雄選情，他今天再次暗指，繼前總統阿扁、馬英九之後，又出現了一位新的救世主韓國瑜。網友酸說，「你少說了空心菜這位救世主。」讓蔡英文總統又躺槍。

苦苓在臉書指出，一個人遇到困難、無法解決時，就會期望「貴人」出現、「救星」相助，宗教上如此，政治上又何嘗不是如此。當大家對現實反感、對生活不滿，但又無能為力，於是就希望用選票選出一位「救世主」，只要此人一出，所有問題都迎刃而解，從此以後大家都有好日子過了。

苦苓強調，事實上，哪有這麼簡單？像前總統陳水扁以一個「有夢最美」成了第一位救世主，非但沒有解決大家的痛苦，反而以貪汙腐敗入獄，讓大家美夢成空。接著換馬英九，一句「準備好了」鏗鏘有力，「633」帶給大家無限的期望，大家再一次發現他也不是救世主。

苦苓點出，現在又出現了一位新的救世主！他大呼「我要救你們」、「你們都會變有錢」，就有一大群人不管他要怎樣做、不管做不做得到，都對他聽從追隨、狂呼口號，把他當Seafood一樣膜拜。假如這位救世主當選了，我們就可以好整以暇地看看，他到底有什麼神通可以讓大家變成全台首富，或者又再一次成為夢幻泡影而已。

苦苓直言，其實世界上本來就沒有救世主，要把一切困難簡化之後推給別人，其實是一種不負責任的態度。自己的生活，除了自己努力，是沒有人能替你改善的，醒醒吧！

網友回應說：「你少說了空心菜這位救世主。說什麼勞工要實質周休二日，10年不漲電價根本是個x！」、「苦苓兄應該先說說小英。」、「怎麼跳過蔡英文？你真的很會選擇失憶ㄟ，都已經稍微認真聽你x了，你還是這麼愛她。你兄弟吳念真的稿子到底寫好了沒？你們都快沒氣了，他還在明哲保身，太不夠兄弟了。」、「小英沒有把經濟發展擺第一，讓人民好好生活，辜負了人民的期待，其他改革當然就會引起反彈，本末倒置。」

(中時電子報)

文章來源：苦苓臉書

新竹》鄭朝方將辦音樂方城市 唱… 民進黨廣告批藍「擋擋黨」 唐德…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。