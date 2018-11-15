太空加油站？ 國際太空站將進行燃料轉移試驗

未來或許會有專門用來補充燃料的人造衛星，為其他衛星加補燃料。(圖/NASA)

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中時電子報

下個月，國際太空站會有一場特別的實驗，1個立方體當中的水，會輸送到另一個空的立方體當中。聽起來很簡單，然而這是探討在太空環境裡能否為其他的衛星或太空船供應燃料的重要實驗。

總部位於舊金山的神奇軌道公司(Orbit Fab)正在與美國太空科學促進中心合作，將測試在微重力環境下，轉送推進劑的具體能力。這場實驗是兩個立方體組成，一個裝滿著水，另一個是空的，實驗內容就是把水送到空體當中。實驗模組已列入太空任務排程，會搭乘下一次的獵鷹9號火箭。

神奇軌道公司的創始人兼首席執行官丹尼爾．法貝爾(Daniel Faber)說：「這次實驗要測試我們研發的燃料轉移技術，其中包括許多關鍵系統，比如閥門、泵浦，還有要測試火箭升空時的巨大震動，以及到了失重環境中，對於這些設備的影響。」

下個月，這兩個立方體將會在太空進行水轉移的實驗，這是為將來的「太空加油」預做技術準備。(圖/SPACE NEWS)

軌道上的人造衛星大多使用太陽能板，所以供電不成問題，然而姿勢調整所需要的燃料，高解析紅外線望遠鏡所需要的冷卻液都是耗材，這些液態耗材都是在發射前就裝填好的，上了太空就只能消耗而無法補充，也就就限制了衛星的使用年限。假如液態耗材能夠在太空中裝填，必將大幅提升衛星的壽命，也比較環保。

1998年的麥可貝電影「世界末日」中，有一段太空站為太空梭加燃料的情節。

如果國際太空站上的測試成功，那麼神奇軌道公司下一步就是開始將燃料衛星發射到軌道上，未來就可以為其他的衛星加補燃料，或許我們將看到衛星在加油站前排隊等加油的畫面。

(中時電子報)

文章來源：Orbit Fab to test refueling technology on ISS

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