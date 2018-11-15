民進黨廣告批藍「擋擋黨」 唐德明：羞羞臉！是誰立院絕對多數？

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旺報

民進黨15日公布首波廣告，稱國民黨對於政策刻意阻撓，能擋就擋。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，民進黨羞羞臉！完全執政完全鴨霸，好意思說在野黨是「擋擋黨」，真是選舉選昏頭了，竟然連這種讓人臉紅的話都敢說，「民進黨忘記自己已經中央執政，而且掌握立法院絕對多數了嗎？」

唐德明稱，「完全執政之下，哪一項民進黨屬意的法案，不是像坦克車一樣橫推通過呢？哪一個在野黨可以擋得住民進黨這輛不守交通規則的坦克車呢？睜著眼睛說瞎話，大概就是民進黨最大的本事。」

唐德明認為，民進黨完全執政，不但利用多數暴力，強行通過違法違憲的黨產條例，而且對於在野黨的協商要求，一個字都不肯改；促轉條例也是同樣的情形，最後一黨之私的結果，就是造成了傷害台灣民主的「東廠事件」。

另外，唐德明也舉例，勞基法修惡，而且還是一年兩修，「不要說擋了，根本就沒有給在野黨人和說話的餘地」，同時唐德明稱，年金改革更是如此，砍得刀刀見骨，還要汙衊退休軍公教，完全不給在野黨有協商的空間。

他認為，民進黨利用多數暴力橫行立院的案例，罄竹難書，現在還好意思做廣告說在野黨是「擋擋黨」，還在強調自己是在改革；「這是典型得了便宜還賣乖的行為，吃乾抹淨之餘，還要裝孬抹黑在野黨，實在是臉皮比城牆轉角還厚，厚黑得讓人佩服，佩服得有如滔滔的江水一般。」

(旺報 )

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