Yahoo奇摩App正式上線 提供一站式服務

2018年11月15日 23:21 中時 洪凱音

Oath亞太研發中心今首發重量級產品，在台正式推出首款Yahoo奇摩App，集結全球技術資源與1,500萬不重複跨螢使用者洞察，整合旗下豐富的媒體、搜尋、影音及生活資訊等多元頻道以及合作網站熱門服務，提供一站式的便利多元服務，滿足行動用戶每日資訊需求，打造每日生活情報入口。

LINE 的用戶數量龐大，Oath 台灣董事總經理王興表示，Yahoo 擁有 TV 影音、自製節目以及電商等優勢，未來將透過新獎勵機制「奇摩值」，以打「整體戰」的方式，與 LINE區隔出不同的服務特色。

以520大選總統府記者會獨家授權LINE轉播為例，即使Yahoo TV沒有轉播內容，王興表示，Yahoo TV提早企畫《鄉民大會》的節目，邀來網紅，並與觀眾互動，最後流量是LINE的好幾倍。

Oath亞太區產品及研發工程部暨電子商務營運管理事業部副總裁林振德表示，團隊花了約3個月，結合數據力、內容力、會員力，全面提升用戶行動體驗，打造行動產品生態圈，滿足使用者對一站式App的需求，新服務自10月下旬搶先上架迄今，已是Google Play 不分類總排行的第一名。

深耕台灣20年的Yahoo奇摩擁有1,500萬跨螢使用者，以及全台最高的94%跨螢到達率，是唯一能同時結合媒體內容、搜尋、影音、電商、廣告等完整多元且可信賴數據來源的平台。

(中時 )