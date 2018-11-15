狀元被要求補考？張善政痛批自己人竟幫三星阻檔台積電

張善政痛批環評幫三星阻礙台積電建新廠。（圖／翻攝張善政臉書）

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中時電子報
張善政痛批自己人竟幫三星阻檔台積電全文。（圖／翻攝張善政臉書）

台積電南科三奈米新廠闖關環評失敗，理由是環評委員質疑台積電用電量太高，隱含增加環境污染的可能，要求補件。前行政院長張善政在臉書PO痛批「幫三星阻礙台積電的竟是自己人？！」、「親者痛，仇者快！」

能執全球高科技牛耳的台廠，就只有台積電了，但台積電要投資6千億在南科興建三奈米新廠，竟遭環評大會阻擋，這讓曾任科技部長的張善政看不下去，在臉書發文7百多字，為台積電抱屈。

張善政說，南科新廠環評，台積電一定覺得很受委屈。「台積電有世界一流的製程，節能和節水都非常到位，結果竟然環評還需要補件，這就像一個狀元學生去考試，結果竟然因為不是歸咎自己的因素被要求補考。」

發電會造成什麼污染，不是台積電，也不是任何一個用電戶的責任，但環評委員竟要台積電共同承擔。以國外的案例來看，張善政說，「蘋果或谷歌等資料中心用電大戶，都會要求該地政府提供足夠綠電，用配額方式給企業認購。但是台灣一則沒有這種綠電配額認購制度，二則根本沒有提供足夠的綠電，而且短期內也無法有效提供。」

網友留言痛批環評，「環團滾吧」、「超瞎，點蠟燭最環保」、「台灣有世界第一的白癡環保局整天不為環保而是為了毀掉人民」、「幹！環評委員是在等指令嗎？還是在等酬勞？」、「環評是台灣經濟發展最大的絆腳石」。也有網友為台灣的投資環境，感到憂心，「張忠謀先生才剛卸任台積電老董，前腳走後面這案馬上就變了，外資及台商誰又敢來台灣投資，真是很悲哀！」

(中時電子報)

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