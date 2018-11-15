台積電3奈米環評案 南科2周內補送資料

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昨（14）日環保署環評大會針對台積電3奈米案，做出要求相關單位補充說明資料，送大會討論的決議。南科管理局今（15）日表示，一定可以在2周內完成各項資料的準備工作，並儘速提送至環保署，以加快環評審查的通過時程，讓台積電的建廠工作，可以順利進行。

南科管理局表示，台積電3年多前，釋出正在尋找3奈米的設廠用地時，就立即洽各水電權責單位，得到保證能如期如質滿足需求後，才積極邀請台積電到南科設廠。近2年來，多次參加行政院召開的「解決五缺」會議，清楚了解政府單位對於增加水電供應的具體規畫與做法，更堅定「水電供應無虞」的信心，所以定會以最誠懇的態度面對，讓關心家園環境的所有人安心。

南科管理局指出，關於環評委員及環保團體對於水、電供應疑慮，這次增加的用水及用電量，均已分別獲水利署及台電公司同意。水利署已有完整的水資源規畫，有信心可滿足產業用水之餘，也不影響農業及民生等用水需求。台電公司也投資477億元進行既有電廠整體改善，從源頭管理及管末削減來減少空氣汙染物排放量。

此外，台積電更承諾逐年取得用電量20%再生能源，且新增用水7.5萬噸/日中將使用最高5.05萬噸/日之再生水，用最友善的方式，減輕環境負擔及區域供水壓力。

南科管理局長林威呈表示，南科追求產業發展也深知環境保護的重要，園區已備有完整的環保措施與監督機制，在園區投資設廠，定能落實環保作為，一同守護美麗的家園。南科更以一貫的立場、執行力與決心，用最認真、最積極的態度打造綠色永續園區，支持與協助有競爭力的優質產業發展。

林威呈表示，會對園區的環境也將盡最大管理與維護的責任，以最誠懇的態度面對委員及環保團體的指導，這次的審查意見將逐項釐清及詳細回應說明，儘快完成送件審查，讓台積電安心投資。

(中時 )

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