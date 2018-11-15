創業競賽奪桂冠 馬國生盼未來開烘焙咖啡店圓父親夢

2018年11月15日 23:30 中時 李其樺

彭志海（左）透露，創業計畫已獲馬國一家食品廠資金支持，預計4年後在台實現，延續父親夢想。（勞動部雲嘉南分署提供）

勞動部雲嘉南分署舉辦青年創新創業競賽，來自南華大學的馬籍僑生彭志海，為延續父親麵包夢想，以打造健康天然的烘焙咖啡店為藍圖，運用大數據進行分眾行銷，也計畫成立「原料共享經濟平台」，顛覆傳統經營模式，其創業構想獲評審青睞奪冠，帶走3萬元獎金與獎盃。

雲嘉南分署長柯呈枋說，為提供青年朋友創業實現的平台，分署首次舉辦青年創新創業競賽，號召轄區年輕人透過模擬競賽方式，提出創意的事業構想與營運模式，希望激發青年朋友的創業能量。

此次創新創業競賽，從創業理念、計畫書完整性、創意性、可實現性等面向進行評分，另也請競賽隊伍製作3分鐘的簡介影片說明創業構想，來自南華大學企管系的彭志海、韓曉婷以創新的營運模式加上精彩的故事行銷打動評審，擊敗其他17支競爭對手獲得第一名。

「開店是想延續爸爸夢想」，今年21歲的彭志海6歲就跟著爸爸學做麵包，興起開烘培咖啡館念頭，延續爸爸的麵包夢。父親從年輕時長期睡眠不足、身兼數份工作只為養家，過勞，似乎已讓他的健康埋下了不定期炸彈。

彭志海說，他計畫先花2年時間回馬來西亞幫家中的麵包店轉型，不過他也說，創業計畫已有廠商願意資助，預計4年後將創業計畫在台實現。

(中時 )