為陳其邁開唱遭霸凌 詹雅雯現身痛哭：我沒做錯事

詹雅雯受到網路霸凌，整整2天足不出戶，躲在家中。(本報系資料照)

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中時電子報

金曲歌后詹雅雯日前為高雄市長候選人陳其邁造勢場登台開唱，事後臉書遭到大批網友攻擊，讓她相當委屈，整整足不出戶2天，直到今晚出席有「淡水羅志祥」呂孫福造勢晚會，就忍不住在台上淚崩，強調演唱不分黨派，自己沒有做錯事，躲在家是為了要讓爸媽安心，讓他們看的到人。

據三立新聞網報導，詹雅雯今晚開場沒多久，就忍不住低頭啜泣，不停擦拭眼淚，表示明年出道30年，從未被這樣糟蹋、侮辱，沒想到這幾天被攻擊，接著她又說「我沒有做錯事情」，強調一切都是誤會，演唱不分黨派，只要公司幫她接的是正當工作就會前往。

其實在詹雅雯遭到網路霸凌後，韓國瑜也透過臉書呼籲要尊重不同立場與聲音，「致義勇軍家人們：

在我的競選團隊成形時，我便告訴他們我要一場乾淨的選舉，我希望不論對方是否支持，我們的團隊都能保持風度，尊重不同的立場與聲音。我很驕傲團隊的成員在這一路中，不論遇到如何的抹黑抹紅與抹黃，皆能記得當初我所說的一席話。

如今這個支持我的大家庭裡，也多了不少義勇軍，在此我也希望將這些話送給各位，呼籲理性的面對這場選舉，尊重各種不同的想法與理念；我們可以分享、可以討論，但我們不謾罵、不批評，請各位義勇軍家人們與我們共同打一場乾淨的選戰！」

(中時電子報)

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