營養品凝塊堪憂嗎？ 專業營養學系林士祥教授的專業見解

2018年11月16日 17:00 中時電子報 綜合報導

營養品對許多人來說己經是每天不可缺少的重要營養來源之一，雖然營養素都能從食物中攝取，但是在攝取的過程中，難免有一些不容易被吸收或取得，也因此營養品扮演了一般食品之外身體營養補給的重要角色；製造廠商也深知營養品與消費者息息相關，所以在製程上也絲毫不敢馬虎，然而近期有一些營養品打開後的內容物有凝塊的情況產生，因此造成消費者議論紛紛，而政府為了穩定消費信心，要求業者預防性安全下架，雖然看似順利落幕，但是民眾們的信心仍明顯不足，持續保持觀望的態度，因此我們請到臺北醫學大學保健營養學系林士祥專任教授，來為消費者解釋一下營養品凝塊的問題。

問題一、首先針對凝塊的部份，是什麼樣情況發生的？

林教授：罐頭凝塊發生的原因很多元，大家都知道罐頭並非一體成型，是由幾片金屬組合而成，在殺菌或是運送的過程中，罐身與罐蓋接合的地方，受到熱脹冷縮或是碰撞，就可能造成縫隙，使得微生物跑進去營養品中，然後造成營養品部分凝塊。以目前食品技術而言，這情況發生率很低，可能是好幾萬罐中才會出現一至兩罐，但是也並非完全不可能，所以在製程上應該更要小心看待。

問題二、這次凝塊事件，查明原因是罐頭的製造過程中，冷卻水系統問題所造成，請問冷卻水的功用是？

林教授：如同剛才所說，在製作罐頭時，為了要殺菌，往往會使用高溫加熱的方式，讓罐子內的微生物、細菌可以死滅或停止活動，此時罐子的溫度非常的高，容易造成內容物變質，因此需要快速將殺菌好的罐頭溫度冷卻下來，這時候通常就是使用加氯消毒的冷卻水來進行罐頭的冷卻，如果此時罐頭因熱漲冷縮而產生縫隙，微生物就可能進去，造成像是凝塊或是變質的情況，雖然發生機率不高，還是會有一定的機率發生，只能盡量的去從材質、技術來調整改善。目前沒有一個食品工廠能夠製作出百分之百無不良率的罐頭食品，只能把罐頭加工不良率降低，才能再減少食品凝塊的情況再發生。

問題三、國內外有無罐頭加工不良率的業界標準？

林教授：目前只有SO9000、ISO22000、HACCP、GMP這樣的標準，並沒有很明確的規定與規範，然而近幾年有些工廠會朝向更嚴謹的SQF，會針對食品安全作更嚴苛的把關。

問題四、什麼是SQF認證取得的資格有很難嗎?

林教授：SQF由美國食品行銷協會（FMI，Food Marketing Institute）監管，全球食品安全促進會認可的食品安全管理系統，是目前國際上公認最全面且最嚴謹的食安管理驗證體系，有分不同的等級Level，像第一類是非風險性的食品，當然要求會相對比較簡單，Level 2比較針對食品的製造商、包裝、經銷商等來做全盤的檢視，另外一個就是Level 3，就是把1、2的標準綜合起來，且取得level 3必須要從Level 1、Level 2 逐步地得到認證後，才能獲得這樣的證明，有這樣的標準來嚴格把關，消費者才會更有保障。

綜合上面所述，以現今營養品製造技術的成熟度而言，凝塊仍無法完全避免，單純是一個機率的問題，但是廠商仍必須設法將不良率降到最低，標準要再更提高，同時配合政府把關，這樣就可以有機會將不良率趨近於零，這種問題(營養品凝塊)以前也曾發生過，但是以現在的技術，再加上廠商願意將標準提高之後，這種情況在未來絕對會更少見。

(中時電子報)