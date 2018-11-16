家中挖出「上古文物」 網曝真實價值讓人暴動

2018年11月16日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名網友在老家意外挖到疑似股票證券的文物，好奇求解這張上頭寫著發行時間昭和15年(1940年)的紙張到底是什麼來歷？神通廣大的網友解答出這張股票真實價值，「只有紀念性質…」。

網友在臉書《爆廢公社》貼出一張在家中找到，由「日本資源礦業株式會社株券」所發行壹仟元股票，發行時間為昭和15年(1940年)，歷史雖然久遠但保存良好。 原PO發文問，「查了一下好像也沒什麼用處了。有人知道其歷史意義嗎？」

這張礦業公司股票一PO出掀起討論，神通廣大的網友解答這張是金瓜石礦坑開採公司的股票，而日據時代的一千圓換算成現代成現代幣值更是嚇死人，但這張股票年代久遠，就算股票在當時價值連城，現在恐怕也只有紀念價值。

不過稀奇的股票勾起網友收藏慾望，紛紛喊價要向原PO購買收藏，另外也有人認為這張久遠股票極富紀念價值，勸原PO留下珍貴紀念品，「留著，會有人願意收的」、「萬一公司還在就值錢了！日本人蠻講誠信的」

根據維基百科解釋，《日本礦業株式會社》1937年成立臺灣礦業株式會社，接收金瓜石礦山株式會社之產業，開始經營臺灣金瓜石礦區，以現代化設備從事大規模開採，1992年，日礦金屬株式會社（日語：日鉱金属）承接該公司金屬資源開發、冶鍊以及加工部門的業務，並開始運轉。

(中時電子報)