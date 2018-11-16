2019春節9連休 哪個時間出國最省？

2018年11月16日 00:01 中時電子報 黃慧雯

2019年春節有9天連續假期，比起2018年多了3天，帶動民眾出國意願激增，根據易遊網機票銷售數據統計，2019年春節旅遊買氣相較今年有近2倍成長。不過怎麼買最省，到底民眾們都往哪兒去？想省錢，但不想人擠人的話，可參考「易遊網」公布的統計數據！

春節旅客購票時間。(圖／易遊網提供)

春節期間出國？哪時買票最省！

春節屬於旅遊旺季，連休和連休前後的黃金旅遊日期機位搶手。易遊網觀察民眾購票時間點，通常第1波買氣會落在2月份春節機票開賣時，第2波在暑假後開始慢慢漸增，最後的購票潮則是在過年前1個月，不過通常距離春節越近，容易發生機位緊張、理想票價難尋的情況，若想趁9連休安排出國行程，即早購票還是不二法則。

另外，想要購得相對便宜票價，以往許多旅客會避開除夕或初一出發，或是請假提前出發來換取較便宜的票價。但以明年春節來說，因為2月4日除夕前兩天剛好是週末假日，六日出發的需求顯著，也因此2月2日至4日的票價最高，建議有預算限制的民眾，可提前於2月1日前或是2月6日初二後出發最划算，以大阪票價為例，有機會可省下近萬元。想要再小省一筆，即日起至12月31日前下載易遊網App，App首購用戶即可獲得168元折扣金。

2019春節10大熱門航點排行。(圖／易遊網提供)

春節出國 台灣人都往哪兒跑？

易遊網統計，以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京依舊稱霸，大阪、香港也仍是排名前2名的熱門城市；長程線則以美西、倫敦、巴黎最熱門，尤其今年華航與法航聯營巴黎直飛航班，帶動巴黎旅遊熱潮，買氣較去年成長3倍。

除了東北亞熱門城市外，春節期間正值寒冬，不少旅客選擇目的地時也會特別考量避寒需求。短程線來說，四季如夏的東南亞城市，以曼谷和新加坡最為熱門，排名分別為第4和第8；長程線則是位於南半球的紐澳最受歡迎，2月夏季期間，日照長、氣候溫暖，是不少旅人心目中的最佳避寒勝地，其中紐西蘭航空本月起新增台北直飛奧克蘭航班，可省下5小時以上的轉機時間，對於旅客相當具吸引力，春節過年開票量即有3倍成長。

(中時電子報)