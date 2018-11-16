NBA》隆多右手掌骨折缺席4周 詹皇：令人難受

2018年11月16日 00:13 中時電子報 黃及人

就在湖人戰績逐漸上揚，更取4連勝的絕佳狀態下，湖人總教練華頓卻在15日賽後宣布，替補控衛隆多將因右手第三掌骨骨折，至少缺席4周時間，讓超越張伯倫成為例行賽得分排行史上第5的「小皇帝」詹姆斯說：「這令人難受！」

「隆多是我們的隊長之一，也是領袖之一，我聽說洛杉磯這裡有很好的外科醫生，所以他要馬上就診，儘快展開復健過程，」詹姆斯說，「我們當然需要下一個人站出來，我知道隆多很不想受傷，我們必須在他缺陣期間打好球賽。」

華頓強調隆多應該是在比賽還剩8分24秒，成功抄截到拓荒者中鋒紐基奇傳球同時受傷的，但隆多仍然堅持到最後5分20秒才告離場，奮戰精神令人佩服，「隆多在嘗試抄截那個球時，不慎把手撞到地板，醫療團隊還在瞭解狀況。」

隆多預計16日接受核磁共振(MRI)檢查，屆時就有比較確定的復出時間表，華頓說：「隆多帶領替補陣容打出很好節奏，我認為那套陣容非常依賴他的組織與領導能力。作為一個團隊，我們可以每個人多做一點，進而補上他的空缺。」

賽後右手掌包紮固定離場的隆多，不願多提自己傷情，可能將於16日決定是否需要開刀，假如接受手術治療，他的復原時間勢必拉長，一切仍等湖人官方正式宣布。

(中時電子報)