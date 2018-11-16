NBA》隆多右手掌骨折缺席4周 詹皇：令人難受

隆多右手第三掌骨骨折，恐將缺席4周時間。(美聯社)

友善列印
中時電子報

就在湖人戰績逐漸上揚，更取4連勝的絕佳狀態下，湖人總教練華頓卻在15日賽後宣布，替補控衛隆多將因右手第三掌骨骨折，至少缺席4周時間，讓超越張伯倫成為例行賽得分排行史上第5的「小皇帝」詹姆斯說：「這令人難受！」

NBA》詹皇總得分超越張伯倫 領湖人竄升西區第7

「隆多是我們的隊長之一，也是領袖之一，我聽說洛杉磯這裡有很好的外科醫生，所以他要馬上就診，儘快展開復健過程，」詹姆斯說，「我們當然需要下一個人站出來，我知道隆多很不想受傷，我們必須在他缺陣期間打好球賽。」

華頓強調隆多應該是在比賽還剩8分24秒，成功抄截到拓荒者中鋒紐基奇傳球同時受傷的，但隆多仍然堅持到最後5分20秒才告離場，奮戰精神令人佩服，「隆多在嘗試抄截那個球時，不慎把手撞到地板，醫療團隊還在瞭解狀況。」

隆多預計16日接受核磁共振(MRI)檢查，屆時就有比較確定的復出時間表，華頓說：「隆多帶領替補陣容打出很好節奏，我認為那套陣容非常依賴他的組織與領導能力。作為一個團隊，我們可以每個人多做一點，進而補上他的空缺。」

賽後右手掌包紮固定離場的隆多，不願多提自己傷情，可能將於16日決定是否需要開刀，假如接受手術治療，他的復原時間勢必拉長，一切仍等湖人官方正式宣布。

(中時電子報)

海碩女網賽》打出青奧後最佳一戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。