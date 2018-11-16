高雄》韓國瑜真能攻下原縣區？ 沈富雄爆偏綠朋友一番話

2018年11月16日 00:33 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在三山接連3場造勢，真能打破民進黨在原高雄縣區30年執政的魔咒？前民進黨立委沈富雄卻爆說，這樣的票有可能會投不出來，或只是一個假象，因這兩天，他聽到高雄偏綠的朋友說，這樣就好，讓民進黨怕一下就好，但還是要回去顧他們的本分。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》指出，韓國瑜能否打破民進黨在原高雄縣區30年執政的魔咒，這要24日投票後才能確定。不過對此抱著信心的人，有可能會面臨票投不出來或只是一個假象。

而對韓國瑜的氣勢是否真能外溢到市區「蛋黃區」，沈富雄坦言，自己這兩天聽到高雄偏綠朋友說，讓民進黨怕一下，這樣就好，也就是說教訓夠了，表示他們承認韓國瑜這個現象驚人，但還是要回來「顧我們的本分」，也就是民進黨所說的「不忘初心」，也像是蔡總統講的「我們還是原來的那個黨」，有那個味道。但也有另外一些綠營的人說，只是嚇民進黨一下這樣不夠，民進黨還是會本性難移，改不過來，沒有反省的能力，所以嚇一下，票還是要真的投下去。所以綠營裡還是有很大一部分人難以相信韓國瑜的氣勢，但有一部分人則開始動搖。

沈富雄還引述民進黨選對會召集人林錫耀的話說，吃了迷幻藥終究會醒來，表示他也感受到壓力了。如果這藥效在投票之前退，當然對民進黨算是還不錯的消息，但若是投票完才退，那就來不及了。

(中時電子報)