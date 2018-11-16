高雄》韓國瑜真能攻下原縣區？ 沈富雄爆偏綠朋友一番話

韓國瑜岡山大會師14日晚間再度爆棚，韓粉熱情參與，氣氛宛如嘉年華會。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在三山接連3場造勢，真能打破民進黨在原高雄縣區30年執政的魔咒？前民進黨立委沈富雄卻爆說，這樣的票有可能會投不出來，或只是一個假象，因這兩天，他聽到高雄偏綠的朋友說，這樣就好，讓民進黨怕一下就好，但還是要回去顧他們的本分。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》指出，韓國瑜能否打破民進黨在原高雄縣區30年執政的魔咒，這要24日投票後才能確定。不過對此抱著信心的人，有可能會面臨票投不出來或只是一個假象。

而對韓國瑜的氣勢是否真能外溢到市區「蛋黃區」，沈富雄坦言，自己這兩天聽到高雄偏綠朋友說，讓民進黨怕一下，這樣就好，也就是說教訓夠了，表示他們承認韓國瑜這個現象驚人，但還是要回來「顧我們的本分」，也就是民進黨所說的「不忘初心」，也像是蔡總統講的「我們還是原來的那個黨」，有那個味道。但也有另外一些綠營的人說，只是嚇民進黨一下這樣不夠，民進黨還是會本性難移，改不過來，沒有反省的能力，所以嚇一下，票還是要真的投下去。所以綠營裡還是有很大一部分人難以相信韓國瑜的氣勢，但有一部分人則開始動搖。

沈富雄還引述民進黨選對會召集人林錫耀的話說，吃了迷幻藥終究會醒來，表示他也感受到壓力了。如果這藥效在投票之前退，當然對民進黨算是還不錯的消息，但若是投票完才退，那就來不及了。

(中時電子報)

民眾再喊出來選2020 馬英九回11…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。