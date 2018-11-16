高雄》韓國瑜說高雄「又老又窮」 林濁水竟用這招反擊

民進黨前立委林濁水。（中時資料照片）

友善列印
中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜曾指，高雄市讓民進黨執政20年變得「又老又窮」，民進黨前立委林濁水嘆民進黨反駁不力，只宣傳高雄變漂亮了，他找到數據，要民進黨快據實反擊！

林濁水指出，從1980年到民進黨當市長的1999年，這19年之間，高雄家戶可分配所得高過台中的只有2年，民進黨當市長以後，2000到2017年的17年，高雄超過台中的則有10年。

若和台中市比富有，高雄市的優勢是在民進黨當市長以後才出現的。高雄市由民進黨執政後，第2年，家戶所得就開始超過台中。此後，縱使2001年合併了高雄縣平均值被拉低，但從2000年一直到2017年共17年，高雄市家戶可分配所得超過台中的有10年，民進黨以10比7勝出，和民進黨執政前的2比17的絕對劣勢，完全不可同日而語。

林濁水在《美麗島電子報》強調，韓國瑜的攻擊完全不符合事實，指韓只是利用高雄港排名第3掉到15這一個事實，拿這個高雄人最深刻的印象當基礎，讓民眾產生危機感，然後把民眾現在一切的痛苦連結在民進黨當市長造成高雄港的沒落上，民進黨居然未就這一點據實反駁，只宣傳高雄變漂亮了。

林濁水點出，國民黨統治高雄很富有，民進黨統治卻變窮，是韓國瑜夢話連連。他不禁嘆民進黨不反駁，怪！快據實反擊。

網友說：「我認為這就是後殖民現象，正如委員在著作《八年執政》裡面提到的：民進黨一直不敢相信自己其實比國民黨會拚經濟。」、「不要忘了現在民進黨執政所得也高於國民黨，現在賴神說一個月有5萬。」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

高雄》韓國瑜真能攻下原縣區？ … 選舉》72歲首度選村長「老司機」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。