高雄》韓國瑜說高雄「又老又窮」 林濁水竟用這招反擊

2018年11月16日 01:48 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜曾指，高雄市讓民進黨執政20年變得「又老又窮」，民進黨前立委林濁水嘆民進黨反駁不力，只宣傳高雄變漂亮了，他找到數據，要民進黨快據實反擊！

林濁水指出，從1980年到民進黨當市長的1999年，這19年之間，高雄家戶可分配所得高過台中的只有2年，民進黨當市長以後，2000到2017年的17年，高雄超過台中的則有10年。

若和台中市比富有，高雄市的優勢是在民進黨當市長以後才出現的。高雄市由民進黨執政後，第2年，家戶所得就開始超過台中。此後，縱使2001年合併了高雄縣平均值被拉低，但從2000年一直到2017年共17年，高雄市家戶可分配所得超過台中的有10年，民進黨以10比7勝出，和民進黨執政前的2比17的絕對劣勢，完全不可同日而語。

林濁水在《美麗島電子報》強調，韓國瑜的攻擊完全不符合事實，指韓只是利用高雄港排名第3掉到15這一個事實，拿這個高雄人最深刻的印象當基礎，讓民眾產生危機感，然後把民眾現在一切的痛苦連結在民進黨當市長造成高雄港的沒落上，民進黨居然未就這一點據實反駁，只宣傳高雄變漂亮了。

林濁水點出，國民黨統治高雄很富有，民進黨統治卻變窮，是韓國瑜夢話連連。他不禁嘆民進黨不反駁，怪！快據實反擊。

網友說：「我認為這就是後殖民現象，正如委員在著作《八年執政》裡面提到的：民進黨一直不敢相信自己其實比國民黨會拚經濟。」、「不要忘了現在民進黨執政所得也高於國民黨，現在賴神說一個月有5萬。」

(中時電子報)