美食》屏東枋寮竹源薑母鴨，獲全國薑母鴨賽第3名

2018.11.14 屏東 ▲屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」是當地名店，溫補不燥熱，口感不澀不上火，很受消費者喜愛。（潘建志攝）

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2018.11.14 屏東 ▲屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」老闆江政隆及老闆娘王滿10多年前創業，迄今傳承到第2代。（潘建志攝）
屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」迄今傳承到第2代，女兒江宜柔和兒子江子健今年「代父母出征」，拿下全國薑母鴨比賽第3名。（潘建志翻攝）

屏東枋寮鄉「竹源薑母鴨」是當地名店，老闆江政隆及老闆娘王滿10多年前創業，迄今傳承到第2代；女兒江宜柔和兒子江子健今年「代父母出征」，拿下全國薑母鴨比賽第3名。竹源薑母鴨溫補不燥熱，口感不澀不上火，很受消費者喜愛。

江政隆30多歲才轉行當廚師，家裡開始經營外燴生意；因為太太非常愛吃薑母鴨，他帶太太到處品嘗後，決定自己開店。他以最愛的薑母鴨為基底，經過不斷嘗試改良後，終於研發成功。現在每鍋薑母鴨調味料比例、烹煮時間、火候都固定，要以磅秤和碼表確認，保持品質穩定。

薑母鴨湯頭最重要的就是薑、米酒和鴨肉，薑要選3年以上的老薑，江政隆造訪許多薑農後，選中一種體型小，但風味極濃的薑；米酒也不用公賣局的，而是找一款合法的私人米酒，有傳統的米酒香；鴨肉則選擇紅面番鴨，肉質不能太韌要帶著軟Q。

另外麻油選用屏東名廠製造，湯底調配強調溫和，麻油味和中藥味都不會太重，口感不會太澀太燥熱，吃多了也不會上火，且具有溫補功能。不少消費者一試成主顧，遠從高雄、台南、台東、雲林等地前來品嘗；不少外地遊子回鄉也會打包一份再北上。

一雙兒女江宜柔和江子健從國中開始就在店裡幫忙炒肉、煮湯底，練就一身好功夫，兩人高中也選讀食品加工及餐飲科系。日前姊弟倆代替父母前往參加全國薑母鴨比賽，奪下季軍，親友及地方人士均來道賀，未來兩人也會將把爸媽的好味道傳承下去。

竹源薑母鴨

地址：屏東縣枋寮鄉儲運路35號

電話：08-878-1746

營業時間：17時至0時30分

公休日：無固定公休

價錢：薑母鴨350元

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