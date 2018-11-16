臺灣港務公司與公主郵輪公司合辦之就業說明會及徵才活動開跑了

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臺灣港務公司與公主郵輪公司訂於明(108)年1月合作辦理「國際郵輪徵才說明會」，將開放社會人士報名參加說明會並於活動當日提供國際郵輪登輪工作之現場面試機會，名額有限，請各界有志之士踴躍報名!

臺灣港務公司為促進國人登輪服務不遺餘力，自去年12月至今，已開辦四梯次「國際郵輪服務人員基礎課程」，累積140餘位在學生及欲轉職社會人士參加此課程，參加課程之學員對於郵輪產業、郵輪服務人員之船上工作與生活條件及待遇均有深入的瞭解。

該公司為進一步協助有志登輪工作的國人能夠有更多元與暢通的管道獲得登輪工作機會，以促進就業媒合，特別與公主郵輪公司合作，訂於明年1月共同合作辦理郵輪就業說明及徵才活動，活動港務公司將邀請公主郵輪新加坡亞洲區人事總監Ms Eugenia Png來台現場說明並徵才。

這次公主郵輪就業說明會及現場徵才活動，除保留名額給過去曾參加臺灣港務公司所辦理4梯次「國際郵輪服務人員基礎課程」之學員外，亦提供50個額外名額給有志從事登輪工作的國人自由報名參加，請有興趣登上公主郵輪工作者，即日起上網報名，報名網址：https://goo.gl/uWfrMR (請以Google Chrome開啟)，並請於報名網站上傳英文履歷(英文履歷格式請參考報名網站所提供格式)。

因名額有限，本活動採先報名先錄取方式辦理(以報名資料提送時間為準，並且須上傳完整英文履歷)。本次徵才之履歷，採事先審查方式，將由公主郵輪擇8件最優申請人之履歷，於徵才活動當日進行現場英文面試。報名從速! 若有任何問題，可電 (02)23895450 黃小姐。

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