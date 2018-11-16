趙小僑助攻婆婆見偶像劉嘉玲 世界十大酒店捕獲蘇有朋

2018年11月16日 02:28 中時 洪秀瑛

趙小僑神情專心的幫婆婆化妝。（洪秀瑛攝）

趙小僑以中國風造型出席晚宴，優雅大器。（服飾提供／Sabrina heieh、鞋子提供／Momentanee）

趙小僑15日在上海慶生。（洪秀瑛攝）

趙小僑下個月結婚滿2年，「做人」計畫還在努力中。（洪秀瑛攝）

劉嘉玲（左起）丶世茂集團董事局主席許榮茂丶蘇有朋一起啟動點燈儀式。（世茂洲際酒店提供）

蘇有朋、劉嘉玲15日晚在上海出席佘山世茂洲際酒店開幕活動，台灣唯一受邀女星的趙小僑，高規格排場與2明星同等，頗受禮遇。她此次帶著婆婆同行，巧合婆婆是劉嘉玲粉絲，婆媳倆第一次在公開場合與劉同台，她說最欣賞劉很有自己獨特魅力，鏡頭前美麗動人，她曾看劉在真人秀節目玩遊戲沒包袱，展現真性情一面印象深刻，對於蘇有朋，她則興奮地直喊「希望有機會能和蘇導演合作」。

43歲的蘇有朋影響了兩代人，一代人在「小虎隊」的歌聲揮灑青春，一代人因「五阿哥」成為忠實粉絲，現在的蘇有朋則是到處被簇擁的蘇導演。而趙小僑對大陸觀眾而言，共同的青春記憶則是13年前和明道、陳喬恩一起拍攝偶像劇《王子變青蛙》，她飾演明道的未婚妻，這齣戲至今在大陸仍受粉絲喜愛，常有陸粉在她微博留言「《王子變青蛙》上熱搜了」，還誇她是「最不討人厭的女二」。

《王子變青蛙》是經典台劇之一，大陸先前傳出將翻拍，引起「王子粉」一陣騷動，趙小僑聽聞翻拍消息樂見其成，「如果能再參與演出更開心」。現在演不回女二，演媽媽能接受？她說：「演員演什麼角色都是挑戰。」趙小僑雖已39歲，不過保養有術的她，凍齡感不輸劉嘉玲，她只擔心自己鏡頭前看起來「不夠老」，「現代的媽媽也不一定要和老畫上等號」。

趙小僑與高齡80歲的婆婆感情非常好，情同母女，為了開幕晚宴，當起婆婆專屬造型兼化妝師，逗得婆婆笑得合不攏嘴。15日過39歲生日的趙小僑，人生即將「奔4」，她與大12歲的劉亮佐結婚2年，心急著想趕快生寶寶，認真地說今年只剩1個多月，若沒成功，明年考慮人工受孕。

當初她心想順利懷孕後，透過Youtube自己經營的「趙小僑女人說」頻道記錄懷孕過程，至今「做人」還沒成功，改分享自己的生活大小事，引來許多迴響，半年多來在頻道裡已吸引2萬多粉絲數。

她說，網路世界有許多意想不到的事，比如先前拍一支與老公送兒子的「上學之路」影片，點擊竟逼近40萬人次，她現在每周自拍自剪影片，耗費不少心力，兒子劉子銓當她的「軍師」，因他看許多國外影片，會協助她提高影片可看性，她忙拍忙剪還得照顧念高中的兒子，苦笑「網紅真的不好當啊」。

註：上海佘山世茂洲際酒店位於上海市松江國家風景區佘山腳下的天馬山深坑內，由世茂集團投資建造，海拔負88米，是世界首個建造在廢石坑內的自然生態酒店。酒店遵循自然環境，一反向天空發展的傳統建築理念，向地表-88米開拓建築空間，成為人類建築設計理念的革命性創舉，造價約20億人民幣（約台幣90億），世茂深坑酒店與杜拜帆船酒店亦同時入選「世界十大建築奇蹟」中的兩大酒店類奇蹟。

世茂深坑酒店總建築面積為61087平方米，共建有336間/套客房，酒店充分利用所在深坑的環境特點，所有客房將設有觀景露台，可以直接觀賞深坑峭壁的瀑布。根據規劃，酒店設有攀巖、景觀餐廳和850平方米宴會廳，在地平面以下設有酒吧、SPA、室內遊泳池和步行景觀棧道等設施，更有水下情景套房與水下餐廳。酒店旁還配有上海世茂精靈之城主題樂園。

(中時 )