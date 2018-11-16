安心亞《你有念大學嗎》演「學霸」！拒再當傻白甜

2018年11月16日 03:07 中時 林淑娟

今年入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎的安心亞，用演技撕去多年花瓶標籤，過去在偶像劇中總給人「傻白甜」印象的她，最新接演的偶像劇《你有念大學嗎》竟挑戰絕頂聰明的「學霸」！據悉，不斷追求戲路突破與轉型的安心亞，第一次與製作人張曼娜見面時就開宗明義表明態度：「我不要再當傻白甜！」

《你有念大學嗎》13日舉行開鏡儀式，15日已低調開拍，預計12月9日接檔收視疲弱不振的台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》。安心亞劇中將飾演聰明「學霸」，對上「玩霸」禾浩辰（原藝名布魯斯），兩人劇中有重回學生時代，裝嫩演出高中生的戲份。原本認識但不曾合作過的兩人，能激起什麼樣的火花也頗令人期待。

安心亞飾演的女主角聰明且功課好，目標在考大學榜首，不過卻因家裡突遭變故必須幫忙賺錢還債，雖然考上最高學府，仍得放棄念大學，高中一畢業就進入職場打工賺錢養家，無法念大學成了她生命的遺憾。安心亞先前受訪時曾說自己從求學時代就因功課不好、不討喜，同學也不喜歡她，導致她個性自卑，而她平時也總給人傻大姐印象，這次在新戲搖身一變成頭腦聰明且個性精明的學霸，反差頗大。不過她說，自己與女主角其實有一點相似，都是高中一畢業就開始進入職場工作養家，而且剛好都賣過衣服。

安心亞劇中賣衣服又要當櫃姐，為此她還特別做功課，去跟不少專櫃小姐請教。禾浩宸則為了爭取這角色，刻意將自己外型改變得更成熟，與以前純真中帶點屁孩味的螢幕形象區隔。製作人張曼娜說，她與兩人初次見面聊過後就覺得很意外，也打破了過去對他們的刻板印象，加上這兩人沒有合作過，更覺會有無限的可能。

(中時 )