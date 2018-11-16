11月16日三大報頭條

2018年11月16日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「韓流」讓中台灣也瘋狂，國民黨高雄市長候選人韓國瑜15日到台中，與新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕合體，大批「韓粉」早早就到場守候、擠爆盧總部，就為一睹韓國瑜本尊風采。3人共同簽署「城市治理合作宣言」，更喊出「禿子、漢子、燕子，讓台灣過好日子」，希望透過「三都合體」讓「六都全壘打」。

●海巡署日前預告，將在下周三(21日)，在南沙太平島環島海域進行3天軍事操演，由於時值九合一大選前一天，引發外界關注。國民黨立委黃昭順昨在質詢海巡署長李仲威時問及，如果實彈射擊有任何差錯，誰要負責？李仲威表示，若有問題，「我負責」。

●蘇貞昌失竊不敢報案再添一樁！新北市議員林國春15日加碼爆料，蘇縣長任內，縣府遭竊2萬多元同樣沒報案，縣長辦公室直接指示警察局調查，他採集指紋比對後揪出內賊所為，最後竟私了處理，未報案也沒移送，光他就知道2件，蘇老縣長到底還隱瞞了多少？又有什麼不能曝光的祕辛不可對外說明，否則為什麼不敢正大光明報案？

●民進黨新北市長候選人蘇貞昌遭爆料擔任台北縣長時家中180萬元遭竊不願報案。蘇貞昌15日解釋，那是蘇媽媽的積蓄，無須「冷飯熱炒」；對手侯友宜呼籲老縣長講清楚，市議員候選人葉元之痛批，「蘇貞昌說謊，前後說詞不一，請向市民交代那到底是什麼錢！」

◎旺報

●在綠營一直寄望美軍能在台海爆發戰事時馳援之際，美國國防戰略委員會在美東時間14日提交給國會的最新報告中提出警告，強調如大陸在2024年突襲台灣，雖然美國應介入，但付出的代價美將無法承受，甚至可能面臨「決定性的軍事失敗」。報告還認為，隨著大陸軍力的不斷提升，美國將於2022年喪失介入南海的能力。

●美國打台灣牌打的火熱，但從美國國防戰略委員會提交給國會的最新報告中可以看出，美國打台灣牌只是純粹為了利益，台灣只能自求多福。在兩岸軍力天差地遠之際，台灣的自救之道絕非窮兵黷武，而是尋求穩定與和平的兩岸關係。

●國防部長嚴德發14日在立法院才說，目前沒有美軍在南海或台海軍演的跡象，美軍太平洋艦隊司令部網站15日卻揭露美國航母雷根號及史坦尼斯號戰鬥群正在菲律賓海進行聯合操練，太平洋艦隊副指揮官Phil Sawyer還強勢表示，美國海軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行和運營。

●G20「習川會」前夕，美軍雙航母在南海舉行大規模軍演，中國國際問題研究所研究員郭憲綱表示，美國歷來的對華政策都是兩手策略，一方面接觸、另方面同時施壓、遏制大陸崛起。在G20上面見，是接觸的手法，但航空母艦在南海演習，則是顯示美國在南海存在的方式。美國向來如此，一點也不奇怪。

◎工商時報

●未受中美貿易戰烽火影響，上市櫃公司第3季認列大陸轉投資收益，一舉衝上999.79億元，逼近千億元，為歷史單季第3高，累計前3季達2,441億元，更創歷史同期新高。

●為降低美元資金成本，銀行業者逾新台幣千億元的美債發行部位明年上半年將傾巢而出。根據大型行庫對明年度的最新美元債券發行計畫，上半年至少將有超過30億美元，等值逾新台幣千億元的30年期長天期美元債券部位將登場，目前已知，包括台銀、一銀、兆豐銀等三大公股行庫，總共就有近15億美元的美債部位將發行。

●美元持續走強，為了能有效降低美元資金成本，國銀因此希望長天期美元債券發行愈快愈好，例如10月底三個月期LIBOR和Taifx（台北金融業美元拆借利率）利率分別為2.52％及2.9％，但本周LIBOR已來到2.62％，而Taifx的三個月期利率更已正式「破3」來到3.07％，銀行業者跟時間賽跑抓緊發債時機的壓力，由此可見。

●中央銀行15日公布10月銀行人民幣存款餘額為3,084.81億人民幣，創下17個月新低，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額2,728億人民幣，月減79.16億人民幣，月減率2.82％、創下DBU開辦人民幣存款以來的最大單月減幅。

(中時電子報)