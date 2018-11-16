秘魯不只馬丘比丘！來聽「無框旅人」獨闖魔幻南美

秘魯馬丘比丘是很多旅人嚮往的聖地。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

談到秘魯，你會想到什麼？馬丘比丘、彩虹山，南美的魔幻美麗出乎你想像！從浩瀚海洋到蒼茫沙漠、現代都會到印加古城、安地斯山到雅馬遜河……一段30多年自由旅行串起的精采生命，南太平洋到北大西洋、炎熱赤道到酷寒北極、行過沙漠、越過冰原！大選後的週日（11月25日）下午，來來金石堂信義店聽「無框旅人」周佳蘭豪壯的浪遊故事，再一起「任性出走」穿越地心探訪秘魯！

秘魯著名的「彩虹山」。（達志影像／shutterstock提供）

《無框旅人任性出走─周佳蘭以自助旅行探索世界》作者周佳蘭表示：旅行不只是遊山玩水看風景，更是一段生命歷程、一種生活態度、與一個心情故事。30多年濃縮成一本書，沒有行程建議或者景點介紹；不為搜集資料、目的雜念而旅行，而是一個旅人最純粹的見聞感知！

對周佳蘭而言，旅行不只是遊山玩水看風景，更是一段生命歷程、一種生活態度與一個心情故事。在秘魯自助旅行期間，她隨手寫下見聞感動，拜智慧手機之賜即時傳送，沒想到迴響熱烈，朋友們說：宛如身歷其境與我同遊；有時太累幾天沒寫還被催促，驚喜之餘也鼓舞了一個六十歲嬌小弱女子，獨自浪闖秘魯幾個月？大家好奇不解！鼓勵她寫出過去三十多年，遊歷幾十個國家的見聞傳奇。

這本書由旺旺中時媒體集團的「商訓文化」所出版，本書沒有行程建議、景點介紹，不是為寫作搜集資料而旅行，而是「無框旅人」純粹豪壯「任性出走」，數不盡的美好回憶歷歷在目鮮活湧現，為了不枉瀟灑走一回，勇敢接受挑戰的故事。

無框旅人，任性出走（周佳蘭談秘魯）

時間／11/25 PM14:30-17:00

地點／金石堂信義店

(中時電子報)

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