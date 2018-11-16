可愛動物飆音樂！《前進！理想國！！》顛覆格林童話

音樂劇場《前進！理想國！！》演出結合影戲、特技、新馬戲等。（TSO 提供）

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中時電子報
／整理報導

古蹟中山堂飄童趣，可愛動物飆音樂，顛覆格林童話！台北市立交響樂團首度結合影戲、特技、新馬戲、街舞、爵士舞，由金曲歌手黃連煜聯手新銳導演張剛華，顛覆想像的童話故事，將不可思議的舞台結構搬上古蹟劇場中山堂中正廳，演出於本周末17日、18日精彩登場！

《前進！理想國！！》改寫自格林童話故事「前進布萊梅的樂手」中，故事中弱小的動物們因為不同原因嚮往抵達美好的理想國，組成樂隊演奏世界上最快樂的音樂，然而，一路的旅途險峻，過程艱辛，更考驗動物間彼此的友誼。導演張剛華要探討的不僅是童話故事中的「愛與團結」，更是在故事背後的「憤怒與和解」，本次演出不是一個被粉飾的童話，而是給大人的寓言故事！

本次演出顛覆童話故事中常見的手法，將巨大布景、裸露鷹架及巨大鐵輪搬進二級古蹟中山堂，利用現代藝術設計舞台與日治時期建築空間的對比，將觀眾從格林童話故事投身現今社會氛圍。

何康國團長表示，這一次《前進！理想國！！》演出及籌備過程中，展現多面向的衝突，除了現代舞台與古蹟空間的對比之外，其中更包括將西方格林童話故事轉化為中文成人寓言、在地創作音樂黃連煜遇上好萊塢電影編曲家王倩婷、小劇場新銳導演遇上50年歷史的管弦樂團。

猶如導演張剛華所言：「所謂西方的烏托邦、東方的桃花源，真的存在嗎？」一探這場將衝突融入藝術，跟著交響樂的多元腳步，尋找理想的新國度。

歌手演唱金曲客家歌王黃連煜、好萊塢編曲家王倩婷之作品（TSO 提供）

TSO音樂劇場《前進！理想國！！》

2018/11/17（六）19:30

2018/11/18（日）14:30

地點：台北市中山堂

(中時電子報)

TSO音樂劇場《前進！理想國！！》

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