以老鷹飛行的視角看台灣！張大川高空攝影觀國境之南

2018年11月16日 05:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我不是為了拍照才喜歡飛上天空，反而是因為喜歡飛行，透過拍照記錄所見，並非刻意在做這些事，想不到多年過去，也一步步累積了很多影像。」天空與山海的距離，攝影師張大川自2003年持續至今，透過輕航機從高空記錄下台灣豐富地景，以自己的飛行軌跡串起與拉近，原本帶著相機飛上天空只為了記錄，十多年過去，所累積的影像竟也連結起台灣山海地貌的時光痕跡。

這裡是台灣人熟悉的地方，卻可能未曾見過的模樣，攝影者張大川以老鷹飛行的視角，捕捉南臺灣山涯海角，分享給生活在土地上的我們。張大川熱愛飛行，也喜愛攝影於南台灣舉辦過十多次高空攝影聯展、個展，2018年11月首度於台北雄獅星空展出，精選二十多幅影像，以「望海」、「見山」、「思河」、「人聚」串連台灣山河大地，透過鳥瞰視角探索地貌、山林變化。

此展覽可沿著「台灣尾」繞行「國境之南」，鳥瞰鏡頭穿透墾丁湛藍海面，在陸地上無法清晰望見的「屏礁」，大面積在水面下展開全貌，從高空視角感受台灣最高山「玉山」的巍峨氣勢；或飛往也許一生很少有機會在冬季前往的高山湖泊、覆蓋皚皚白雪的「嘉明湖」。飛行過程中，張大川也常忘我地讚嘆：「美得想踏出去(飛機艙)走走！」。

從無心插柳的際遇，漸聚焦至想分享台灣之美給土地上生活的人們，展出之外，也集結成《大川大山：張大川台灣高空攝影印象記》一書，作家郭漢辰也於書中賦詩，形容拍下大海的張大川：「我加速飛走，卻發現飛往哪裡，她巨大深藍的身影，日日夜夜將我，緊緊簇擁。」

曾療癒過攝影者內心，也是持續療癒你我的美麗島嶼，在高空留下純粹的模樣，透過張大川的拍攝記錄，觀者也能轉換視角、靜靜凝視讓心飛行的山海定格，一同翻「閱」大川大山。

《大川大山--張大川台灣高空攝影印象記》。（主辦單位提供）

「大川大山：張大川台灣高空攝影印象記」

展期：11.10（六）-12.2（日）（週一、二公休）

地點：Link Lion 雄獅星空

(中時電子報)