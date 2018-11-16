耶誕不只紅配綠！「黑金」慶佳節！Pepper說故事帶動唱

耶誕節不再只是紅配綠！具全球指標性的禮品展覽會Christmasworld公佈，今年耶誕主題色為「黑金」色系。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹、叮叮噹，鈴聲多響亮，再過一個多月，就是大小朋友期待的耶誕節了！耶誕不只紅配綠！具全球指標性的「法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展覽會Christmasworld」公佈，今年耶誕主題色為「黑金」色系。這種內斂、古典的黑金氛圍在「2019誠品月曆耶卡禮物展」展現，除了近2萬種、全球16國的精美耶誕禮，還帶讀者重回魔法世界！還有多款立體書、耶誕賀卡，以及超可愛Pepper機器人說故事帶動唱。

誠品書店「哈利波特節」主題展│霍格華茲魔法學院互動式導覽立體書內頁展開。（誠品提供）

誠品呼應《怪獸與葛林戴華德的罪行》上映策畫的「哈利波特節」主題展，推出「立體書大師」Matthew Reinhart打造的「霍格華茲魔法學院互動式導覽立體書」，將霍格華茲場景栩栩如生地呈現在讀者眼前！誠品也獨家推出多款耶誕節黑金色系主題的質感設計禮品與擺飾，讓今年的耶誕節既歡樂又獨特。

誠品生活信義店「K’space」推出超吸睛聖誕貓咪靠墊。（誠品提供）

除了哈利波特的霍格華茲互動式導覽立體書，鬼才導演提姆波頓《聖誕夜驚魂》、安徒生經典童話《雪女王》立體書栩栩如生的細節，適合小朋友閱讀。12/2起，全台七家誠品書店更邀請機器人Pepper，和小朋友分享童書出版社小光點的11月新書─「小企鵝波波聖誕節快樂」，還有耶誕歌曲帶動唱；並且可以利用Pepper內建攝影機，以誠品書店為耶誕節設計的專屬相框攝影留念，和大小朋友歡樂過節。

誠品書店也邀請讀者參與「書是閃閃發亮的禮物」募書活動，12/1至12/31凡至書店櫃檯捐出三本書，即可獲得「藏書85折扣卡」乙張，一起分享閱讀溫暖。

(中時電子報)

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