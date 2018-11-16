米奇米妮遊台北！迪化街買乾貨、夜市小吃尋美味

米奇、米妮當「吃貨情侶」，同遊台北尋美味。（台灣華特迪士尼 提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

咻！再過一個多月，2018年就要結束囉！今年台北首度有米奇林指南，讓台灣美食躍上國際！堪稱最萌的「吃貨情侶」米奇與米妮在盡情大玩台北後，也走訪台北大街小巷，大啖世界聞名的台灣美食之樣貌！首先小倆口來到往傳統年貨大街，提早體驗年節氛圍，緊接著到夜市，從琳瑯滿目的小吃、甜在心的特色攤販大嚐美味。

11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

在過米奇過90歲生日之前，他帶著心愛的米妮走訪台北大街小巷，想知道米奇米妮都發現了什麼趣味在地美食？現在就FOLLOW我們的腳步，開啟台北的美食篇章吧！

米奇、米妮同遊迪化街。（台灣華特迪士尼 提供）

小倆口首先來到年節採買必逛—乾貨大街的「迪化街」看南北貨的集散地，提前感受辦年貨傳統民俗。

米奇、米妮同遊台北夜市尋美味。（台灣華特迪士尼 提供）

走累了，趕快來台北夜市尋美味！米奇米妮跟著吃貨情侶腳步，尋訪夜市特色小吃！不管是滷肉飯、肉圓、珍珠奶茶、芒果冰，『飽』島美食地圖全展開。

(中時電子報)

耶誕不只紅配綠！「黑金」慶佳節…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。