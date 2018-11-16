米奇米妮遊台北！迪化街買乾貨、夜市小吃尋美味

2018年11月16日 06:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過一個多月，2018年就要結束囉！今年台北首度有米奇林指南，讓台灣美食躍上國際！堪稱最萌的「吃貨情侶」米奇與米妮在盡情大玩台北後，也走訪台北大街小巷，大啖世界聞名的台灣美食之樣貌！首先小倆口來到往傳統年貨大街，提早體驗年節氛圍，緊接著到夜市，從琳瑯滿目的小吃、甜在心的特色攤販大嚐美味。

11月18日大明星「米奇」今年已經90歲了！為歡慶米奇90周年，迪士尼於全球盛大舉辦精彩豐富的慶生活動，而本次90周年生日之旅更來到寶島台灣！11/18在信義香堤大道隆重登場，歡迎大家穿著黑、白、黃、紅來為他們慶生。

在過米奇過90歲生日之前，他帶著心愛的米妮走訪台北大街小巷，想知道米奇米妮都發現了什麼趣味在地美食？現在就FOLLOW我們的腳步，開啟台北的美食篇章吧！

米奇、米妮同遊迪化街。（台灣華特迪士尼 提供）

小倆口首先來到年節採買必逛—乾貨大街的「迪化街」看南北貨的集散地，提前感受辦年貨傳統民俗。

米奇、米妮同遊台北夜市尋美味。（台灣華特迪士尼 提供）

走累了，趕快來台北夜市尋美味！米奇米妮跟著吃貨情侶腳步，尋訪夜市特色小吃！不管是滷肉飯、肉圓、珍珠奶茶、芒果冰，『飽』島美食地圖全展開。

(中時電子報)