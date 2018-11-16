食安風暴頻傳！有機苦茶油吃安心

2018年11月16日 06:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

食安風暴頻傳，老是外食多油多鹽，在家怎吃健康？適合煎、煮、炒、炸、涼拌的苦茶油逐漸受消費者喜愛，惟台灣苦茶樹生產面積小，市面上較難購買國產苦茶籽製做的苦茶油。新北市農業局近年輔導許多農戶轉型有機耕作，其中土城區的「萬枝伯有機農園」以有機農法種植苦茶樹，自產自銷提供市民優質的苦茶油。

萬枝伯有機農園由農園主人廖博賢一家三代所經營，從第一代萬枝伯-廖萬枝種植水稻，到廖博賢接手後因為了解到化肥及農藥對土地的傷害，轉型有機耕作並在農業局及土城區農會輔導下取得有機驗證。

土城區的「萬枝伯有機農園」女兒廖怡雯、廖博賢、兒子廖子儼。（新北市農業局提供）

如今兒子廖子儼及女兒廖怡雯更加入青農行列，經營網路粉絲專頁及攤位展售，三代同堂近10人共同經營有機農園，在新店農夫市集及板橋車站環球百貨地下街攤位都能看到他們的身影，讓更多消費者可以購買在地生產的苦茶油、有機蔬菜及有機綠竹筍。

廖博賢表示，以前爸爸萬枝伯因為腸胃不好，經中醫師推薦食用苦茶油，因此開始自己種苦茶樹，現在接手農園並轉型有機後，產量漸多，一年可以生產3000-4000台斤，但必須人工手採，因此每年10-11月的採收季全家人都會加入採收的行列，連土城區農會四健會成員也來幫忙及體驗採收的樂趣

。最近第一批的苦茶油在大家的幫忙下即將上市，今年廖博賢一樣秉持生產優質產品的精神，親自到已合作12年的榨油工廠監督，確認苦茶油是百分之百使用自家農園生產的苦茶籽製成，再自主送實驗室檢驗抗氧化劑及黃麴毒素，以確認產品沒受汙染，消費者只要認明萬枝伯有機農園就能夠安心食用最優質的苦茶油。

(中時電子報)