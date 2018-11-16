老公每天摸上百個奶 老婆擔心他性冷感

2018年11月16日 07:23 中時 莊哲權

「牛奶」伸出手指頭，出生沒多久的仔牛就來吸吮。（莊哲權攝）

在台東縣卑南鄉牧場裡，「牛奶」養了約150頭乳牛 。（莊哲權攝）

他的工作是「摸奶」！綽號「牛奶」的蔡勝央每天擠牛奶，1天要摸上百個奶，不但不用花錢，還能賺錢，重點是老婆一點都不會生氣，還擔心老公會性冷感，這款職業令人稱羡；他說，養牛數10年，與牛培養了感情，這些寶貝牛跟就跟自己的家人一樣親。

俗話說，想喝牛奶，不必自己養1頭牛，但是台東縣卑南鄉檳榔村酪農「牛奶」卻養了150頭乳牛，他說，每天要為4、50隻乳牛擠奶，每隻牛有4個奶頭， 等於1天要摸上百個奶，老婆擔心他摸久了會麻痺，甚至導致性冷感，但是數10年來他樂此不疲。

跨過柵欄，「牛奶」伸出手指頭，才出生沒幾天的仔牛就靠過來吸吮，他說，乳牛的靈性很高，特別是用來配種的公牛，必須從小就養，跟牠講話、撫摸牠、跟牠培養感情，牠才會聽從指令。

牛奶養乳牛已經第3代，日據時代他的祖父從墾丁移居台東就養牛，當時牛糞比牛奶值錢，分家產時，父親分到1頭牛，開始有了現在的「賓朗牧場」，他的童年就是每逢假日牽牛出去吃草。

牛奶說，從小養大的乳牛14個月大就可以交配，懷孕9個多月生下小牛後開始擠奶，也就是說，每頭牛約27個月才可以產乳，他說，養乳牛非常辛苦，幾乎1天24小時都被牛綁死，但是也有快樂的一面，因為牛比人還聽話。

(中時 )