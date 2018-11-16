NBA》謠言成真！火箭宣布「揮淚斬甜瓜」

2018年11月16日 07:27 中時電子報 盧品青

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)未老先衰，僅僅10場比賽之後，火箭已不再相信他了。ESPN「沃神」率先報導，火箭球團確定要砍掉安森尼，總管莫瑞(Daryl Morey)親口證實近日的流言：「經過內部討論，我們將不會留下安森尼。」

火箭的處理方式並不是直接揮棄安森尼，目前計畫讓他暫時留在名單裡，但是不會上場打球，等到12月中旬的交易解禁之後再處理。如果火箭選擇揮棄他，其他球隊可以用底薪240萬美元接手，若沒有人要他就會成為自由球員。

莫瑞重申：「甜瓜耗盡心血加入我們，並且一直很配合總教練的調度，但是合作的結果不如預期，為保障他的權益我們希望他另尋出路。」雖然之前早有人爆料，但於情於理莫瑞也不想就這樣攆走安森尼。

安森尼自己要找到新東家恐怕很難，最好還是等火箭到時候交易一起打包送出去，才不會落得無球可打。不管安森尼最後是否找到新東家，被視為未來名人堂球星的他搞成這樣不得不說有些晚景淒涼。

莫瑞在言語中難掩他的失望，11投1中，2分、5籃板、0助攻，這就是安森尼在火箭的最後一場球。如今安森尼抱腿爭冠的夢想可以說已經破滅，最好的結局是返回老東家金塊並體面地退休，正如韋德(Dwyane Wade)現在於熱火的情況。

(中時電子報)