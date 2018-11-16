NBA》謠言成真！火箭宣布「揮淚斬甜瓜」

「甜瓜」安森尼(左)與火箭隊的緣分到此為止了。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)未老先衰，僅僅10場比賽之後，火箭已不再相信他了。ESPN「沃神」率先報導，火箭球團確定要砍掉安森尼，總管莫瑞(Daryl Morey)親口證實近日的流言：「經過內部討論，我們將不會留下安森尼。」

火箭的處理方式並不是直接揮棄安森尼，目前計畫讓他暫時留在名單裡，但是不會上場打球，等到12月中旬的交易解禁之後再處理。如果火箭選擇揮棄他，其他球隊可以用底薪240萬美元接手，若沒有人要他就會成為自由球員。

莫瑞重申：「甜瓜耗盡心血加入我們，並且一直很配合總教練的調度，但是合作的結果不如預期，為保障他的權益我們希望他另尋出路。」雖然之前早有人爆料，但於情於理莫瑞也不想就這樣攆走安森尼。

安森尼自己要找到新東家恐怕很難，最好還是等火箭到時候交易一起打包送出去，才不會落得無球可打。不管安森尼最後是否找到新東家，被視為未來名人堂球星的他搞成這樣不得不說有些晚景淒涼。

莫瑞在言語中難掩他的失望，11投1中，2分、5籃板、0助攻，這就是安森尼在火箭的最後一場球。如今安森尼抱腿爭冠的夢想可以說已經破滅，最好的結局是返回老東家金塊並體面地退休，正如韋德(Dwyane Wade)現在於熱火的情況。

(中時電子報)

拖垮火箭戰力 甜瓜被勸該退休了
奪冠夢一場 火箭可能不要甜瓜了
前湖人主帥：甜瓜已無市場價值
NBA》隆多右手掌骨折缺席3到5周 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。