高雄》群星會規格！韓國瑜「超級星期六」明登場

2018年11月16日 07:51 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉進入倒數一周，其中高雄市長選舉更讓國民黨候選人韓國瑜，盡力選成五五波，也被外界看好能翻轉民進黨長期執政的大高雄地區，由立法院前院長王金平主辦的「三山之友會」，在10月26日首場鳳山湧入五萬人後，緊接著在11月8日旗山場也湧入三萬人，11月14終場在岡山更湧入10萬人共襄盛舉，而韓陣營首場自辦造勢「超級星期六」也將在明11月17日登場。

這場造勢活動將有荒謬大師沈玉琳、台語天后陳盈潔、實力派歌手朱俐靜，87搖滾樂團，布袋戲小天后黃鳳儀，預計演唱歌曲有「黃昏的故鄉 」、「快樂的出帆 」與「世界第一等」，及有機會加碼的「愛你一萬年」。

*韓國瑜官方臉書、韓國瑜競選團隊Youtube頻道 19:00-22:00同步直播

*中視綜合台與中視新聞台19:30-22:00 同步轉播

韓國瑜未來數日高雄造勢活動如下：

【選前超級星期六】

時間：11/17（星期六）晚上6點30分開始

交通方式：搭乘捷運到鳳山西站1、2號出口

地點：高雄市議會旁廣場、衛武營旁空地

【韓國瑜選前之夜】

時間：11/23（星期五）晚上6點30分開始

交通方式：乘捷運至凱旋站3號出口

地點：高雄台糖物流園區、(高雄市前鎮區成功二路4號)

(中時電子報)