高雄》韓國瑜策略錯誤 他稱陳其邁恐勝選？

民進黨高雄市長候選人陳其邁。（圖／本報資料照，王錦河攝）

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中時電子報
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年底縣市長選戰，高雄竟成為全台注目焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以一己之力和民進黨戰成五五波焦土戰，有望翻盤。但台聯黨主席劉一德卻認為韓國瑜本有機會勝選，可是因為近來韓國瑜陣營一直走偏鋒，打出族群牌，這將不利韓國瑜選情，而民進黨提名的陳其邁目前選情趨向穩定，最後將以小贏勝出。

高雄選戰打到現在，藍綠誰勝出難料。韓國瑜在高雄的三場造勢震撼人心，也成功集結高雄藍軍的士氣，更帶動全台藍軍的選情。反觀民進黨則是處於挨打的局勢，然而，高雄畢竟還是民進黨的鐵票區，綠營全力回防，目情選情已趨於穩定。

對於藍綠在高雄的激烈廝殺，據港媒《中評網》報導，民進黨執政確實讓民眾不滿，也讓韓國瑜氣勢起來，但劉一德認為，韓國瑜如果懂得轉化，應該將支持的風向轉為中間選票，才有可能勝選，因為民進黨執政確實讓民眾不滿。可是，看韓國瑜近來的策略，卻是大打族群牌，甚為可惜！

他表示，韓國瑜最近造勢唱《夜襲》等軍歌，是把民進黨當敵人看嗎？尤其韓國瑜許多造勢場合有很明顯的族群動員，如果再繼續大打族群牌，就會造成本省意識的人出來投票，即便這些人不滿蔡英文，但在韓刺激下，本省族群會出來投票，將不利韓國瑜在高雄的選情。

劉一德表示，韓國瑜如果懂得轉化，應該將支持風向轉化為中間選票，那還可能會贏，因為民進黨執政確實讓民眾不滿。但他判斷，民進黨在高雄應該不會輸，目前高雄選情趨向穩定，最終陳其邁還是會小贏。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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