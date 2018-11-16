NBA》格林嗆KD：勇士沒有你就在贏球了

2018年11月16日 08:35 中時電子報 盧品青

Another angle of KD and Draymond jawing at each other after regulation. pic.twitter.com/Lp7qazA7xt — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) November 13, 2018

勇士前鋒格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)日前在場邊爆發口角，原因是杜蘭特不滿格林在重要時刻沒傳球給他。格林當場發火：「你他X的是在跟我說話嗎？我一直都有在傳球，傳了很多年了！」

場邊媒體勉強捕捉到一些對話內容，所謂相罵無好話，盛怒的格林除了髒話不斷，甚至揭瘡疤諷刺杜蘭特抱團。「勇士沒有你的時候就在贏球了，你這個明年就要離隊的人沒資格指責我！」這話講得還真是難聽。

格林本季場均7.4次助攻是勇士第1，他很不爽杜蘭特居然敢質疑球隊的助攻王。其實他真正不爽的是杜蘭特那副扭扭捏捏的模樣，杜蘭特沒有表明效忠勇士，也沒有說明年季外要去哪裡，就跟他當時在雷霆最後一年的情況差不多。

這就不能不說格林有些霸道了，憑什麼別人要轉隊還得經過你的許可？一座廟就只安得下這麼多菩薩，勇士已用天王級合約綁住柯瑞(Stephen Curry)，克雷湯普生(Klay Thompson)也表明不想降價，何況杜蘭特這樣的聯盟第一人呢。

格林氣消了之後出來滅火：「我跟杜蘭特已經和好了，我不懂得藏住自己的喜怒哀樂，我永遠都會是這樣的人。那些只是氣話，不會影響杜蘭特明年的去留。湯普生的情況也一樣，我絕對尊重每個人為自己職業生涯的打算。」

格林要球迷放心，勇士不會內訌。「我們只允許其他29支球隊擊敗我們，但我們肯定不會讓自己打敗自己。」跟格林同隊打球可能是一件痛苦的事，平日贏球他不會發作，一輸球就全爆發出來。傳言杜蘭特加盟勇士之前曾擔心柯瑞是否容易相處，沒想到格林才是最煩人的傢伙。

(中時電子報)