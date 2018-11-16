民進黨不知輸在哪裡 李富城列出7大理由

2018年11月16日 08:31 中時電子報 張達智

向來關心政治時事的氣象主播李富城，日前因妻子罹患大腸癌，宣布個人臉書暫停運作，不過今（16日）早他再度於臉書貼文，表示民進黨至今仍不知他們輸在哪裡，所以洋洋灑灑列出「7大理由」。

李富城列出的7項為：

一， 抄家滅族，人民看不下去了

二， 東廠把政，人民忍不下去了

三， 經濟不好，人民活不下去了

四， 青年失業，人民沒希望了

五， 低薪政策，年青人不滿意了

六， 統獨論戰，年青（人）不認同了

七， 年青人不相信民進黨，民心思變

原本幾乎每天都會在臉書發表文章的李富城，11月6日發文表示，突遇變故，打亂生活，需要靜下心來，思考一下人生，facebook暫時停止運作。14日李富城再度貼文，表示老伴得了大腸癌，驚恐，絕望，無助，痛哭，一起湧上心頭。幸有貴人相助，開刀第一關已過，但術後還有很長的路要走。

全心照料老伴的李富城，昨在臉書轉貼「數位通訊傳播法」（草案）說明」連結，並表示老伴住院，驚恐，痛苦，本來不再發文，但看見了這目則新聞，認為非說話不可。

李富城表示，如果立法院通過此案，一定要在2020年讓民進黨立法院大敗，重新審查此案。李富城認為，今天不論紙媒或電子媒体，都是民進黨的天下，個人完全沒有說話的自由，社群平台是貧民百姓唯一的發言出口，民進黨有意要封鎖此唯一平台，這件事一定要說「不可」。

(中時電子報)