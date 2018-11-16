NBA》科爾讚柯瑞是「矮版鄧肯」 復出將要數周！

2018年11月16日 08:32 中時電子報 黃及人

面對最近陣中爆發杜蘭特和卓雷蒙格林衝突事件，勇士總教練科爾16日反而重申當家主控柯瑞的領導能力，「我已說過很多次了，柯瑞就像『矮版鄧肯』，就有辦法讓休息室內的人團結在一起！」更暗示柯瑞可能因傷缺席數周以上。

9日出戰公鹿不慎拉傷左大腿內側肌肉的柯瑞，目前已經缺賽3場，勇士拿下2勝1敗，不過科爾早就提前宣告，包含16日出戰火箭，以及18日對獨行俠、19日對馬刺的連3場客場之旅，柯瑞都不會上場，看來勇士很保護柯瑞。

科爾16日強調，柯瑞感覺好多了，可是勇士相當謹慎對待他的傷勢，「我想在柯瑞重新回到場上之前，必須花上比想像更多的訓練復原時間。」從科爾說法中可以聽出，柯瑞恐怕要再幾周時間才可上場，至少下周不太可能復出。

不過科爾用「矮版鄧肯」形容柯瑞，自然擁有足夠的公信力，畢竟科爾曾在1998-2001年球季，以及2002-03年球季跟鄧肯同在馬刺打球，更攜手奪下兩冠，如今會從柯瑞身上看出當年鄧肯的影子，可見科爾有多欣賞這名愛將。

或許是兄弟連心，在柯瑞努力復健之際，他效力拓荒者的弟弟塞斯柯瑞，也因右膝受傷進入球隊每日觀察名單，儘管核磁共振檢查，塞斯柯瑞並無結構性損傷，拓荒者卻沒訂出復出時間表，看來柯瑞兄弟可以拚一下誰先歸隊了。

(中時電子報)