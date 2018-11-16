台中》弭平城鄉差距！中市建設局點亮偏鄉每盞心燈

2018年11月16日 08:54 中時 盧金足

偏鄉地區有了路燈，不僅回家更安全，也更安心，在地居民都很開心。（圖／摘自《點亮偏鄉每盞心燈》）

台中市府建設局針對偏鄉農路點燈計畫執行至今年11月上旬，共計增設3800餘盞。（圖／摘自《點亮偏鄉每盞心燈》）

台中市政府建設局《建設大台中》期刊，出刊《市民為本，台中好日子》，市府執行「路平、燈亮、水溝通」工程時發生的動人小故事，和市民分享生活中的小確幸。（圖／台中市府提供）

台中市府建設局這3年多來，在偏鄉裝設3800盞新的路燈，彌平城鄉差距，也深入至深山中點燈，最遠到台7甲線近56K、梨山環山部落，感人的小故事，就是居住在太平山區高齡101歲的人瑞申老先生等待了一甲子終於盼到了一盞路燈，這盞設在太平、南投交界，位處台中136線道、10公里處的路燈，是繼梨山環山部落，距離市區次遠的偏山路燈，申老先生感謝市府為市民點燈，讓居民有安全回家的路。

台中市府建設局長黃玉霖表示，市府從2015至2018年所做的建設，大至台中花博讓全世界看見，小至「路平、燈亮、水溝通」這些貼近市民的基本建設等，無一不是為了縮短城鄉差距，讓大台中市民都能感受到生活幸福感。

「每盞燈，都象徵著一份心意！」黃玉霖說，一千多個日子來，台中市政府在偏鄉裝設3800盞新的路燈，彌平城鄉差距；未來，市府會再接再厲，進一步提升偏鄉道路、鄰里巷道和步道安全。

台中市府最近製作一支名為《點亮偏鄉每盞心燈》影片，記錄幕後英雄上山下海裝設路燈的辛勞，很多民眾及網友看了都深受感動，紛紛分享按讚，都市有路燈習以為常，但在偏鄉設路燈是當地居民的想望，建設局以及市府在大雅區橫山里公墓旁增設路燈的用心，也深入至深山中點燈，最遠到台7甲線近56K、梨山環山部落，讓原鄉居民回家的路更亮、更安全。

黃玉霖緊握著住在太平山區長龍路二段南國巷內，高齡101歲的人瑞申老先生的手，對等了60年終於點亮的路燈，欣喜不已，對當地的生活及交通視線增加更多便利性。

台中市府建設局針對偏鄉農路點燈計畫執行至今年11月上旬，共計增設3800餘盞，已獲超過半數以上市民肯定，自2016年起進行彌平城鄉差距路燈增設工程，其中，大雅區在2017年起在橫山里已增設26盞路燈，橫山里長張聖河說，許多鄉間小道穿梭鄰里之間，還會經過公墓，沒有路燈相當恐怖，但現在有了路燈，不僅回家更安全，也更安心，在地居民都很開心。

建設局表示，市府2017年在大雅區橫山里增設了26盞路燈，今年預計將再增設16盞路燈，點亮在地居民回家的路。

此外，2018台中世界花卉博覽會日前盛大開幕廣受好評。台中市政府建設局第21期《建設大台中》期刊，專題介紹花博園區14大亮點介紹，並出刊《市民為本，台中好日子》，述說市府執行「路平、燈亮、水溝通」工程時發生的動人小故事，希望和市民一起分享這些生活中的小確幸。

(中時 )