獨家》又有日本二星餐廳來台展店 台北Logy每餐只賣13客

2018年11月16日 09:08 工商 姚舜

東京二星餐廳Florilege在台姐妹店Logy主廚田原諒悟做的開胃小食Amuse Buceh，是以章魚燒手法詮釋台灣澎湖海鮮之美。（圖／姚舜）

切成銅板狀的大頭菜上面灑了泰式風味的冰沙，其中有一片上有黑色的焦化洋蔥粉末，下面則「藏」著白酒醋漬北寄貝和筊白筍，並用優格乳清穿針引線提味。（圖／姚舜）

白酒醋漬北寄貝、筊白筍與覆蓋焦化洋蔥粉的大頭菜，以及用氮氣急凍的泰式風味冰沙一起入口，口感與風味富層次且均衡協調。（圖／姚舜）

口感細滑如絲稠的煎烤鴳鶉胸肉，與用雞高湯拌炒的花蓮紅糯米與草菇丁搭配，上面覆蓋著乾烙的米餅，這道菜是表現秋天的「季節感」。（圖／姚舜）

在Logy享用套餐並不提供佐餐的麵包或米飯，但主廚田原諒悟卻會以精湛廚藝，讓澱粉巧妙的「置入」在不同菜餚中。（圖／姚舜）

台灣風味的茶碗蒸，蒸蛋上有蟹肉和枸杞，並用了以芹菜和當歸製作的綠色冰沙提味，再沖入加了乾魷魚熬煮的牛肉清湯，整道菜冷熱交織且激齒噴香。（圖／姚舜）

土托魚熟成10天後用奶油煎至半生熟，再與酥炸的櫻花蝦與香菜米果以及香菜苗搭配，增加口感與風味，提味醬汁是用雞高湯加了法國香草酒、白酒與白乳酪調製。（圖／姚舜）

Logy的餐後甜點是用南投產的100％可可汁，加入椰果與手工現做的愛玉，香甜微酸交織且沁涼去膩，風味絕佳。（圖／姚舜）

用花蓮愛玉子手工現做的愛玉凍，黃褐茶色說明它「係金A」，口感軟嫩彈Q。（圖／姚舜）

Logy的咖啡請到Fika Fika Cafe的咖啡大師James，精選各式台灣在地咖啡豆沖煮。（圖／姚舜）

Logy主廚田原諒悟（左3)是東京米其林二星餐廳Florilege的副主廚，如今被指派來台展店。（圖／姚舜）

開在台北市大安區安路一段巷內的Logy，主要用餐區島形吧台圍著全開放式廚房，客人在板前用餐可清楚看到廚師料理過程。（圖／姚舜）

又有米其林摘星餐廳來台展店！鑑於台北美食餐飲水準在國際能見度日高，並為了讓手下愛將能有舞台一展身手抱負，日本東京米其林二星、「2018亞洲50大」餐廳排行榜中排名第3的Florilege餐廳主廚川手寬康，在台北投資開設Logy餐廳，並派了Florilege副主廚田原諒悟 （TAHARA RYOGO）擔任Logy主廚，新餐廳並將於本月18日正式接受客人預約訂位，逐名店佳餚而食的食饕吃貨又有全新標的可以爭逐。

開在台北大安區安和路一段巷內的Logy不大，裝潢設計風格與服務型態與東京Florilege極為類似，以混凝土打造寬大桌面的島形Dining Bar圍著全開放式廚房，廚房採「降板」式設計，食客坐在舒適餐椅即可在「板前」清楚看到廚藝團隊烹調料理過程，極具「劇場」效果。重視隱私或有聚宴需求的客人，則可以在6人用包廂享用美食。

Florilege菜單供應的精緻法菜，如今川手寬康台展店沒有像其它星級名店一樣，要求主廚比照總店菜單提供「放諸四海皆準」的菜單，而是放手給田原諒悟非常自由寬廣的揮灑空間，並由田原諒悟決定菜餚的風格與形式。田原諒悟告訴我，他自己希望Logy被「歸類」或定位在「亞洲風味」餐廳。所以，與其說Logy是Florilege的分店或支店，不如說日本型男主廚掌理的Logy是Florilege的姐妹店、兄弟店。

1983年出生的田原諒悟，老家在日本北海道積丹半島的鄉下，小學一個班上只有5個同學。一班只有5個人？「是呀！所以每次考試我都名列前茅」，「不是第3名、就是第4！」。

積丹雖然很鄉下，但這裡是卻日本頂級海膽的產地。「我和鄰居都是吃海膽和鮑魚長大的」，田原諒悟說，看著媽媽每天用新鮮海鮮作菜，他自高中開始決定以料理人為志業，並進了札幌的廚藝學校修業。因為「被好吃的義大利麵感動到」，他更立定志向有朝一日要去義大利學廚。

人會成功，往往是源於「志在成功」。田原諒悟進入餐飲業後在北海道義大利餐廳歷練，25歲他用辛苦工作攢下來的錢飛去了義大利，幾年時間分別在：Ristorante la Ciau del Tornavento、Restaurant Schoneck ，以及Ristorante La Torre del Saracino等米其林星級餐廳歷練。返回日本後加入了Florilege並擔任副主廚。

法國菜的作功繁複多樣、並慣用醬汁為菜餚賦味，而義大利菜則強調凸顯食材本味，味道亦相對清爽俐落，曾在義法料理米其林摘星名店歷練的田原諒悟，自是差兼擅義法料理廚技，但他來到台灣後不想被義法菜系框架限制，或是舉著「和魂法菜」或「台味義菜」的大旗喚起市場注意。他，想「走自己的路，作自己的菜」。

呈盤如畫、甚或意境如詩，這已是「美食的標配」，LOGY沒有自外於食尚。田原諒悟的菜主要特色是：他烹調料理菜餚的skill與technique，會在西方精緻廚藝中加入亞洲元素或技法，且食材用廣納百川、無邊無際，在西式外表下內蘊亞州風味。所以，舉凡「西京燒」、「燒魚章」與泰式醬汁的作法，都被高妙的穿插、「置入」在菜餚之中，有時隱、有時顯，羚羊掛角、不著痕跡、無入而不自得，讓人感覺「可親」且清新、所以耐人尋味。

在日本，不少米其林一線餐廳都不大，座位數也不多，且只晚上營業，主廚白天處理食材，晚餐好好伺候客人。LOGY走的也是種路線，所以18日正式開賣後，每個餐期最多只能接待13位客人。也因為座位少少，加上Florilege主廚川手寬康曾來台獻藝在台已有不少粉絲，所以食饕吃貨如果想訂Logy，得抓準時機。

(工商 )