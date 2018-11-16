獨家》又有日本二星餐廳來台展店 台北Logy每餐只賣13客

又有米其林摘星餐廳來台展店！鑑於台北美食餐飲水準在國際能見度日高，並為了讓手下愛將能有舞台一展身手抱負，日本東京米其林二星、「2018亞洲50大」餐廳排行榜中排名第3的Florilege餐廳主廚川手寬康，在台北投資開設Logy餐廳，並派了Florilege副主廚田原諒悟 （TAHARA RYOGO）擔任Logy主廚，新餐廳並將於本月18日正式接受客人預約訂位，逐名店佳餚而食的食饕吃貨又有全新標的可以爭逐。
開在台北大安區安和路一段巷內的Logy不大，裝潢設計風格與服務型態與東京Florilege極為類似，以混凝土打造寬大桌面的島形Dining Bar圍著全開放式廚房，廚房採「降板」式設計，食客坐在舒適餐椅即可在「板前」清楚看到廚藝團隊烹調料理過程，極具「劇場」效果。重視隱私或有聚宴需求的客人，則可以在6人用包廂享用美食。
Florilege菜單供應的精緻法菜，如今川手寬康台展店沒有像其它星級名店一樣，要求主廚比照總店菜單提供「放諸四海皆準」的菜單，而是放手給田原諒悟非常自由寬廣的揮灑空間，並由田原諒悟決定菜餚的風格與形式。田原諒悟告訴我，他自己希望Logy被「歸類」或定位在「亞洲風味」餐廳。所以，與其說Logy是Florilege的分店或支店，不如說日本型男主廚掌理的Logy是Florilege的姐妹店、兄弟店。
1983年出生的田原諒悟，老家在日本北海道積丹半島的鄉下，小學一個班上只有5個同學。一班只有5個人？「是呀！所以每次考試我都名列前茅」，「不是第3名、就是第4！」。
積丹雖然很鄉下，但這裡是卻日本頂級海膽的產地。「我和鄰居都是吃海膽和鮑魚長大的」，田原諒悟說，看著媽媽每天用新鮮海鮮作菜，他自高中開始決定以料理人為志業，並進了札幌的廚藝學校修業。因為「被好吃的義大利麵感動到」，他更立定志向有朝一日要去義大利學廚。
人會成功，往往是源於「志在成功」。田原諒悟進入餐飲業後在北海道義大利餐廳歷練，25歲他用辛苦工作攢下來的錢飛去了義大利，幾年時間分別在：Ristorante la Ciau del Tornavento、Restaurant Schoneck ，以及Ristorante La Torre del Saracino等米其林星級餐廳歷練。返回日本後加入了Florilege並擔任副主廚。
法國菜的作功繁複多樣、並慣用醬汁為菜餚賦味，而義大利菜則強調凸顯食材本味，味道亦相對清爽俐落，曾在義法料理米其林摘星名店歷練的田原諒悟，自是差兼擅義法料理廚技，但他來到台灣後不想被義法菜系框架限制，或是舉著「和魂法菜」或「台味義菜」的大旗喚起市場注意。他，想「走自己的路，作自己的菜」。
呈盤如畫、甚或意境如詩，這已是「美食的標配」，LOGY沒有自外於食尚。田原諒悟的菜主要特色是：他烹調料理菜餚的skill與technique，會在西方精緻廚藝中加入亞洲元素或技法，且食材用廣納百川、無邊無際，在西式外表下內蘊亞州風味。所以，舉凡「西京燒」、「燒魚章」與泰式醬汁的作法，都被高妙的穿插、「置入」在菜餚之中，有時隱、有時顯，羚羊掛角、不著痕跡、無入而不自得，讓人感覺「可親」且清新、所以耐人尋味。
在日本，不少米其林一線餐廳都不大，座位數也不多，且只晚上營業，主廚白天處理食材，晚餐好好伺候客人。LOGY走的也是種路線，所以18日正式開賣後，每個餐期最多只能接待13位客人。也因為座位少少，加上Florilege主廚川手寬康曾來台獻藝在台已有不少粉絲，所以食饕吃貨如果想訂Logy，得抓準時機。
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