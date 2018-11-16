高雄》省思！韓流襲全台 但「韓粉」真能化為選票？

2018年11月16日 09:18 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜近期舉辦的「三山友會」，三場陸戰下來讓對手民進黨認知到民心思變的驚人變化，岡山場甚至吸引近10萬人熱情相挺，但距投票日僅剩一周，儘管韓在網路氣勢一飛衝天，但仍需冷靜下來思考、面對，高雄對韓國瑜而言，是否能如網路上遍地開花？還是這仍是一場艱困的選戰？

要評估韓國瑜選情要先從上屆高雄市長選舉看起。2014年民進黨的陳菊拿到99萬3300票，得票率68.09%，國民黨的楊秋興45萬647票，得票率30.89%。38個行政區，除了那瑪夏、桃源、茂林三個山地區，「清一色都是綠大於藍」。過去民進黨在高雄市執政20年、原高雄縣33年，韓國瑜若要勝選，必須要在楊秋興的30%選票上再加25%以上，即從綠營基本盤挖25%過來。但實際情況能這麼順利嗎？

據《中評社》報導，回顧近期綠營內上至總統蔡英文，中至總統府祕書長、前市長陳菊，下至黨籍市長參選人陳其邁，都大打統獨牌，更要市民支持者一起「顧台灣」，而過去民進黨能長期執政，就是藉著綠色選民根深蒂固的意識形態或強或弱的投給民進黨，要讓這些選民改投韓國瑜談何容易？韓流迅速竄升，但網路聲量能轉化成實際選票嗎？

首先必須先了解一點，第一，很多韓粉並沒有投票權，不論三山造勢人數再多、網路直播觀看人數再高，到了投票日當天，外地北漂青年、在地年輕人仍有可能因事情忙、臨時有約、買不到車票而放棄返鄉投票，畢竟，放眼全世界，年輕人投票率低是世界性共通現象，況且，造勢人數再多，若是從外地追星的人占多數的話，也無法增加韓國瑜的票，所以，韓國瑜團隊必須有危機意識。

回歸現實層面，「北漂族之於韓國瑜，有如天邊的彩虹」，「高雄在地農工商才是腳邊的玫瑰」，因為，固票在各層面都必須用力耕耘。

再來，第二點，韓國瑜支持者充滿太多的深藍色彩，綠營近期戮力將韓國瑜塑造成傳統深藍政治人物，強化與國民黨連結，更強打韓軍校背景，民進黨打統獨牌，韓國瑜打經濟牌拚經濟，韓國瑜自開始造勢後就被綠營不斷猛攻是黃復興再起的形象，讓主打經濟政策的韓國瑜備受制肘，綠營只需讓票倉選民回歸到意識形態來投票，將韓國瑜壓制在過去楊秋興30%上下，民進黨就穩操勝券了。

據《中評社》評論指出，可以說，民進黨傾全黨之力猛攻韓國瑜，韓能不能贏，就看這場拔河了。

(中時電子報)