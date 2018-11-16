民進黨為何選這麽辛苦？ 趙少康：這5個因素是關鍵

蔡英文總統南下屏東為屏東縣長潘孟安造勢，盼能順利爭取連任。（資料照片 林和生攝）

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉逼進，民進黨動員所有資源全力輔選，上自總統蔡英文、行政院長賴清德猛開政策支票，下自綠委、綠營團體放砲助攻，但民進黨選情不被看好。電視節目主持人趙少康表示，民進黨選得這麼辛苦，其實是打國民黨過頭等原因造成的。

民進黨被公認為很會選舉，但這次九合一選舉似乎欲振乏力，多個造勢場合不見新意，反觀國民黨韓國瑜、侯友宜，非典型選舉方式打亂了民進黨的選舉節奏，整個黨陷入空前低迷的困境。

趙少康在《蘋果日報》專欄撰文指出，民進黨做得天怒人怨、遍地烽火，民主的原則很簡單，就是「做不好就下台」，換別人上台。民進黨這次選舉會選的這麼艱苦，其實跟打國民黨打的太過頭、打軍公教過於殘酷、台獨意識治國等5個主要原因有闗。

一、打國民黨打的太過頭

打趴國民黨不夠，還要置之死地，連婦聯會。救國團、中影都不放過。藍營人士強烈不滿，也激起中間選民的同情。

二、打軍公教過於殘酷

要砍法定退休年金，也要態度溫和，哪有搶人錢，還羞辱鬥爭你，卻對會造成國家財政危機的勞退基金不敢碰。軍公教恨你，勞工也不感激你。

三、台獨意識治國

不接受九二共識，兩岸急凍，外交急敗，嘴上喊維持現狀，私下做的全向台獨靠攏。民進黨鼓動全民仇中恨中，但多數人民也許不親中，但絕不仇中恨中，不願意因此付出代價。

四、經濟搞不好，人民過苦日子

兩岸不好，經濟不會好，又沒能力開創新局，很多行業不死不活，高科技全在吃老本，硬體製造慢慢不行了，軟體開發又追不上美國中國，憑什麼跟人家拚鬥？

五、緊抱反核神主牌，亂搞能源政策

空污PM2.5令人恐懼，能源政策愈來愈複雜，不能單線思考，必須全面評估，民進黨主張的2015非核家園根本是海市唇樓，靠綠能、海上風電、高佔50%的天然氣發電，台灣電力撐得起來，民眾負擔得起嗎？

(中時電子報)

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