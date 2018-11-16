NBA特稿》火箭僅用10場就放棄甜瓜公平嗎？

2018年11月16日 09:18 中時電子報 黃及人

隨著火箭官方宣布，將跟「甜瓜」安森尼分道揚鑣，沒想到歷經快兩年爭取甜瓜加盟，才用10場例行賽就決定他的離去，如今不僅留下火箭與甜瓜「雙輸」窘境，更讓外界開始質疑，火箭只用10戰就放棄甜瓜，是否太不公平！

在當初雙方規劃當中，安森尼的單打能力，以及在錯位上的身材優勢，將可帶給火箭相當大的進攻優勢，至於安森尼可以來到得分見長的火箭，還有好友保羅的妙傳助攻，讓他自認可獲更多發揮空間，可惜真正搭配之後卻非如此。

安森尼本季平均打了29.4分鐘，場均13.5分、5.4籃板，甚至放棄自己連續先發上場紀錄，可惜就算火箭總教練丹托尼不斷讓安森尼嘗試不同場上角色，雙方卻無法找出合適定位，反而讓火箭越打越混亂，攻守兩端都亂了套。

如同上季安森尼待在雷霆的「翻版」，需要大量球權的甜瓜，在雷霆搶不過韋斯布魯克與保羅喬治，來到火箭更不可能跟哈登、保羅爭搶，結果火箭逐漸發現，沒有甜瓜在場上，火箭反而可以找回上季原先打法，當然逐漸棄用甜瓜。

更麻煩的是，火箭上季搶下聯盟第1戰績，本季卻打得顛簸，不僅跌出西區8強之外，更面臨傷痛頻傳窘境，火箭急需找個替罪羔羊，去跟球迷與高層解釋當前尷尬情況，當然不願給予安森尼更多磨合時間，只能選擇快刀斬亂麻。

只是如此一來，火箭本季攻守失衡問題繼續無解，少了阿里查、巴哈穆鐵兩大防守悍將的缺陷盡露，就算依賴哈登與保羅闖進季後賽，只要兩大球星不小心又受傷了，火箭本季爭冠仍屬美夢一場，但安森尼接下來也沒好到哪去。

就算安森尼如同外傳跳槽熱火，跟另外一名好友韋德同隊打球，結局好壞也很難說，但甜瓜的輝煌球星生涯，恐怕已經提前宣告結束，日後不管去了哪裡，都不可能讓他跟過往一樣擁有無限開火權，除非去中國大陸CBA打球吧！

(中時電子報)