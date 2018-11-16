台北》丁守中、郝龍斌大巨蛋前拜票　游藝現身嗆聲

2018年11月16日 09:33 中時 楊佳穎

丁守中、郝龍斌路口拜票。（楊佳穎攝）

社民黨議員候選人游藝現身嗆聲。（楊佳穎攝）

選戰逼近，國民黨北市大動員，今起展開一系列立委、市議員路口拜票活動，國民黨台北市長候選人丁守中也特別選在忠孝東路、光復南路口大巨蛋前，與國民黨副主席郝龍斌一同向民眾問好。不料，過程中卻遇上社民黨議員候選人游藝到場嗆聲，質問郝龍斌「為何要讓大巨蛋不按圖施工？」 「讓大巨蛋蓋成這樣，你們還有臉站在這裡？」更一度與台北市議員戴錫欽互嗆，場面火爆。

「立委路口集氣拜票」系列活動由國民黨副祕書長鄭麗文、丁守中團隊共同策畫，16日展開第一場活動，由國民黨立委王育敏、賴士葆、曾銘宗、許毓仁、柯志恩、蔣萬安、蔣乃辛、費鴻泰、李彥秀等人，各自帶領團隊在忠孝東路上各路口向民眾問早、為丁守中拉票，而丁守中則在郝龍斌陪同下於光復南路、忠孝東路交口拜票。

沒想到活動開始不到半小時，游藝忽然從對街走近嗆聲，「請你們公開說明！為什麼要讓大巨蛋不按圖施工？請郝龍斌公開說明！」「讓大巨蛋蓋成這樣 你們還有臉站在這裡？」「建造是國民黨發的、不按圖施工是國民黨放任的，要不要說明清楚？為何不敢回答？」

眼見游藝持續嗆聲，一旁的戴錫欽也不甘示弱，回嗆「作秀」「請不要影響交通」「你哪位？」游藝也回嗆「我是台北市民」「大巨蛋蓋下去才是影響交通」，場面火爆，而警方也隨後到場把兩方隔開。

過程中，丁守中、郝龍斌站在一旁，持續向民眾問早，面對媒體詢問平時掃街是否會遇上零星抗議？丁守中表示「不會，從來沒有，這是第一次」，而游藝身為市議員候選人，也是在作秀，大家要表達意見應該理性。他還說，自己在立法院問政，向來關心公共政策、民生法案，福國利民，從沒碰上這狀況，「他來抗議遠雄與柯文哲的事情，應該去問現任市長柯文哲。」

(中時 )