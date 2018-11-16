高雄》李佳芬電台受訪不捨 韓國瑜爆瘦剩62公斤

2018年11月16日 09:32 中時 林宏聰

韓國瑜的妻子、雲林維多利亞學校副董李佳芬16日接受廣播節目專訪，爆料當初就是看到台灣政治環境噁心，家人極力反對，韓國瑜才會拖那麼久才決定參選，甚至感嘆說出那句被大家罵死的「男人以天下為家、女人以家為天下」；她也透露，原本就不胖的韓國瑜參選後，從68公斤爆瘦到62公斤，她非常心疼，甚至跑去質問黨部人員：「可以這樣折騰他嗎？」

「我打從腳指頭的每個細胞都反對他參選！」李佳芬說，韓國瑜在北農後期，政黨輪替後，各方都來詢問總經理何時換人，後來又是鋪天蓋地的攻擊，「那時我對台灣政治的噁心和厭惡，比幾十年前來得嚴重」，如果韓國瑜再參選高雄市長，全家一定大亂。

李佳芬透露，韓國瑜本來還有另外的發展，但能夠感受到他心裡頭還有些理想，始終沒辦法忘情可以做一些改變，所以最後女兒韓冰說，爸爸都60歲了，讓他人生再任性一次吧！

選戰一開始，李佳芬還是忙著學校的事務，但有次她爸爸說，韓國瑜怎麼瘦成這樣子，她才要老公站上體重計，一秤發現短短1、2個月內從68公斤瘦到剩62公斤，她很好奇跟到高雄看，驚覺行程竟是從早到晚，連吃飯時間都沒有，「我就告訴排行程的人，你們可以這樣折騰他嗎？」現在李佳芬已全面進駐，照顧韓國瑜起居，也幫忙跑一些市場拜票行程。

李佳芬回憶當年剛認識韓國瑜時，聽他描述對政治勾勒的雄心壯志，覺得他是非常有理想的人，但由於娘家從政，深知選舉生活的不正常，她笑稱當時看著韓國瑜，心裡只想著「又一個肖仔」，沒想到後來變成自己的先生，「那是一個意外」。

全台韓粉有高度期待，李佳芬坦言，人民對台灣停滯不進步相當不滿，但長期隱忍，韓國瑜只是點燃這股憤怒的火柴棒，是老百姓情緒的宣洩口，她內心對此其實有些驚恐，因為擺在眼前的例子很多，藍綠都有人曾被英雄式支持，後來的發展未能符合人民期待，高分貝的責備接踵而來。

最近很多人罵韓國瑜只會「練肖話」，李佳芬說，「即使練肖話也要有本事啊！」韓國瑜組織能力、表述能力本來就不錯，經過16、17年的沉澱，更讓他懂得用庶民語言表達經濟學、政治學上的深奧理論，讓大家都聽得懂，才能獲得廣大支持。

李佳芬說，韓國瑜是劍及履及的人，如果讓他有機會當選高雄市長，相信他會即刻著手，短中長期各方面來做，市民最需要的是短期進現金、收入要能即刻看到，當然慢慢還有很多配套。不過，李佳芬認為，民眾支持度力道夠他改革，但藍綠盤根錯節的勢力能否真正支持他改革，這會是未來比較大的困難與挑戰。

(中時 )