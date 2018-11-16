萌！水獺雙胞胎姊妹探出頭！哥哥姊姊搶著疼

小爪水獺夫妻「NINA」與「HUGO」喜獲第四胎寶寶〜兩隻健康的水獺姊妹。（台北市立動物園提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

動物園又傳出喜訊！超萌的水獺雙胞胎姊妹誕生了！恩愛的小爪水獺夫妻「NINA」與「HUGO」，在107年9月23日喜獲第四胎寶寶〜兩隻健康的水獺姊妹。小爪水獺寶寶一出生就倍受哥哥姐姐們的疼愛，當媽媽「NINA」把小姐妹寶寶抱在懷裡舔著，哥哥姐姐們也都想擠在「NINA」與新生寶寶身邊，急著鑽進同一條毛巾、爭著想要多看可愛的小妹妹們一眼。

再過不久，新生的小爪水獺寶寶就可以跟著哥哥、姊姊到戶外活動場和大家見面囉！（台北市立動物園提供）

小爪水獺是群體動物，他們的生態習性，跟人類的「家庭」生活很像，哥哥姐姐們也會幫忙照顧新生寶寶，全家人最喜歡窩在一起享受天倫之樂。「NINA」已經是12個孩子的媽，只見她動作迅速地把寶寶們推到毛巾裡擦擦身體、舔舔小臉，照顧起新生寶寶們可以說是非常熟練呢！被媽媽安頓好的小姊妹，頭靠頭睡在一起的可愛模樣，對保育員而言，真的是療癒力滿點。

保育員為小爪水獺寶寶測量體重。（台北市立動物園提供）

每當保育員要幫寶寶們量體重的時候，才剛把寶寶抱離短短幾分鐘的時間，寶寶們就會發出啾啾啾的叫聲呼喊著，媽媽「NINA」跟其他哥哥姐姐們ㄧ聽到寶寶的叫聲，立馬就在隔壁的房間焦躁了起來，逼得保育員每次都得要眼明手快的做完檢查，趕緊把寶寶還給心急如焚的「NINA」，才能平息這場此起彼落的哀嚎聲浪。

小爪水獺家族享受日光浴。（台北市立動物園提供）

小爪水獺寶寶們出生轉眼ㄧ個多月，保育員已經慢慢地可以分辨出兩姊妹的個性差異：當水獺寶寶們落單時，一隻會發出急切的叫聲找媽媽；而另ㄧ隻會冷靜的在原地等待，可以看出小姐妹截然不同的個性。

雖然現在小爪水獺寶寶們還沒辦法完全撐起自己的身體走路，但已經可以用爬行的方式前進，再過不久就可以跟著哥哥姐姐的腳步追趕跑跳碰，甚至是學習下水游泳，讓我們一同祝福著小爪水獺小姐妹健康成長，相信不久之後，她們就可以在溫帶動物區小爪水獺戶外活動場跟大家見面囉！

(中時電子報)

小爪水獺寶寶睡到四腳朝天。（台北市立動物園提供）

地牛翻身 1個半小時內宜蘭連2起… 把握今天好天氣！周日變天 投票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。