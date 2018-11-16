萌！水獺雙胞胎姊妹探出頭！哥哥姊姊搶著疼

2018年11月16日 09:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

動物園又傳出喜訊！超萌的水獺雙胞胎姊妹誕生了！恩愛的小爪水獺夫妻「NINA」與「HUGO」，在107年9月23日喜獲第四胎寶寶〜兩隻健康的水獺姊妹。小爪水獺寶寶一出生就倍受哥哥姐姐們的疼愛，當媽媽「NINA」把小姐妹寶寶抱在懷裡舔著，哥哥姐姐們也都想擠在「NINA」與新生寶寶身邊，急著鑽進同一條毛巾、爭著想要多看可愛的小妹妹們一眼。

再過不久，新生的小爪水獺寶寶就可以跟著哥哥、姊姊到戶外活動場和大家見面囉！（台北市立動物園提供）

小爪水獺是群體動物，他們的生態習性，跟人類的「家庭」生活很像，哥哥姐姐們也會幫忙照顧新生寶寶，全家人最喜歡窩在一起享受天倫之樂。「NINA」已經是12個孩子的媽，只見她動作迅速地把寶寶們推到毛巾裡擦擦身體、舔舔小臉，照顧起新生寶寶們可以說是非常熟練呢！被媽媽安頓好的小姊妹，頭靠頭睡在一起的可愛模樣，對保育員而言，真的是療癒力滿點。

保育員為小爪水獺寶寶測量體重。（台北市立動物園提供）

每當保育員要幫寶寶們量體重的時候，才剛把寶寶抱離短短幾分鐘的時間，寶寶們就會發出啾啾啾的叫聲呼喊著，媽媽「NINA」跟其他哥哥姐姐們ㄧ聽到寶寶的叫聲，立馬就在隔壁的房間焦躁了起來，逼得保育員每次都得要眼明手快的做完檢查，趕緊把寶寶還給心急如焚的「NINA」，才能平息這場此起彼落的哀嚎聲浪。

小爪水獺家族享受日光浴。（台北市立動物園提供）

小爪水獺寶寶們出生轉眼ㄧ個多月，保育員已經慢慢地可以分辨出兩姊妹的個性差異：當水獺寶寶們落單時，一隻會發出急切的叫聲找媽媽；而另ㄧ隻會冷靜的在原地等待，可以看出小姐妹截然不同的個性。

雖然現在小爪水獺寶寶們還沒辦法完全撐起自己的身體走路，但已經可以用爬行的方式前進，再過不久就可以跟著哥哥姐姐的腳步追趕跑跳碰，甚至是學習下水游泳，讓我們一同祝福著小爪水獺小姐妹健康成長，相信不久之後，她們就可以在溫帶動物區小爪水獺戶外活動場跟大家見面囉！

(中時電子報)