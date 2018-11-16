高雄》韓國瑜稱民進黨不是高雄的爸爸 苦苓一句話反嗆遭網轟！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／本報資料照，林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨日前在岡山舉辦大造勢，吸引10萬人到場熱情相挺，韓國瑜說「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼高雄人每次都要投民進黨，人民是政黨的爸爸」。對於韓國瑜的言論，自由作家苦苓反嗆，「民進黨不是高雄人的爸爸,但是高雄人也絕對不會認中國XX黨做爸爸」。

韓國瑜14日在岡山舉辦造勢晚會上大聲呼籲「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼高雄人每次都要投民進黨」，民進黨執政以後帶給我們到底怎麼樣的生活？他認為，人民已經真的受不了，疾呼讓高雄市民一起改寫歷史。

對於韓國瑜的言論，苦苓於臉書反嗆一句，「民進黨不是高雄人的爸爸,但是高雄人也絕對不會認中國XX黨做爸爸」。

底下網友回應，「大師……紅塵本無事，何處惹塵埃」、「苦大師，亂譜了喔！……有叫任何人認爸爸嗎？這不牛頭不對馬嘴……唉～不急欸」、「站在人民對立面，你永遠看不清真相，講幹話朋友看輕你」、「苦大師也進入泥塘，玩泥巴」、「苦苓 韓總氣度大也不介意你來刷存在感，你盡量利用他賺生活費通告費，就是他說的幫大家拼經濟，加油喔。韓總果然帶財！讚」！

更有網友對苦苓表示，「支持韓國瑜的，也不完全是支持國民黨，韓國瑜、國民黨、民進黨、共產黨不是我爸爸也不是我媽媽，這次高雄選舉，我們只是想變，對小老百姓而言，只是希望政府能鋪陳一個好環境，讓人能進來，今天賺的錢比昨天多，就是發大財了，這麼卑微的願望，我認為韓總可以做到，所以票投他」。

(中時電子報)

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