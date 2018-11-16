NBA》灰狼老闆後悔了！暗示席波迪時日不多

看來如果灰狼戰績如無起色，席波迪隨時可能丟掉主帥職位。(美聯社)

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中時電子報

灰狼老闆泰勒終於放狠話了！泰勒接受《Yahoo Sports》專訪時表示，相當後悔去年夏天做出從公牛挖來吉米巴特勒決定，灰狼更浪費過多時間嘗試慰留巴特勒，造成球隊內部動盪不安，話中明顯暗示對灰狼總教練席波迪的不滿。

「我認為我們當時確實幫到吉米巴特勒了，因為他希望趕緊離開芝加哥，」泰勒表示，「我們給了公牛一些非常好的年輕球員，而巴特勒應該帶領我們這支球隊，不僅是在得分上面，也要把他的經驗分享給我們的年輕球員。」

灰狼去年6月用拉文、鄧恩與第7順位選秀權(公牛後來選了溫戴爾卡特)，跟公牛換來吉米巴特勒，沒想到只待1年時間，巴特勒就跟唐斯、威金斯兩大灰狼年輕主力爆發不合，本季還沒開打就喊賣我，最後如願跳槽七六人。

泰勒認為，吉米巴特勒內心有些「扭曲」，更替灰狼帶來不少負能量，如今從七六人換來的薩瑞奇與柯文頓，應該才能真正幫助灰狼贏球，不過說到身兼總教練與籃球事務總裁的席波迪，泰勒強調他會藉由接下來球賽進行評估。

「好了，如今你有你想要的球隊，我們交易換回你喜歡的球員，讓我們看看你能取得怎樣成績！」泰勒說，其實泰勒早已不滿席波迪強留吉米巴特勒，也不讓他介入談判，隨著巴特勒走人，泰勒恐怕也不會容忍席波迪太久了。

(中時電子報)

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