冬遊淡水樂趣多！石滬巡禮賞夕陽、肥蟹宴嘗美味

2018年11月16日 10:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

暖冬來淡水，不只有夕陽、還能吃肥蟹！迎冬時，全台以寒冷出名的淡水區，此時進入漁獲豐收期，尤其低溫的海水使漁獲肉質格外鮮甜，淡水區漁會推動「冬季肥蟹宴」秋冬限定當季海鮮等特色鮮味澎派上桌外，也特別舉辦「愛漁護漁-文蛤苗放流」、「石滬巡禮與淨攤」等活動，讓您在淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮，視覺味覺雙重滿足，還可動手做環保喔。

淡水沙崙石滬。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局表示萬里蟹除了在萬里龜吼及石門富基可以品嚐外，淡水第二漁港也是品嚐萬里蟹的好所在，淡水區漁會為了讓民眾能就近品嚐萬里蟹，特別在漁會大樓前舉行鮮蒸螃蟹限量促銷！

石滬巡禮與淨攤

數量不多，當天開放兩場促銷，上午10時45分第一場開賣，第二場則是在下午1時，有興趣的朋友要買要快，賣完為止；另外淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場即日起推出「淡水肥蟹宴」，預購可享特惠價，就能品嚐當季最鮮美的海蟹料理。

民眾開心選購螃蟹。（新北市漁業處提供）

農業局說明，淡水區漁會在當天漁人碼頭舉辦「愛漁護漁-文蛤苗放流」、「石滬巡禮與淨攤」等活動，其中所放流的文蛤苗，是這幾年市府與漁會合作共同推動文蛤放流復育計畫，委託水產試驗所培育在地種的文蛤苗，經這幾年的放流後已初見成效，漁民都大讚許久不見的文蛤已經回來了。

此外，漁會也在傳統的淡水河口石滬區進行淨灘，同時介紹這傳統的魚法特殊性，歡迎大小朋友一同參加，一起認識漁業資源保育及永續經營的重要。另外舞台區也有舉行漁業知識有獎問答，答對問題就送精美小禮品，歡迎大家來搶便宜、享美味！

(中時電子報)