《時來運轉》運彩報報 - 加拿大冰球內戰 能否火上澆油

2018年11月16日 10:12 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

愛德蒙頓油人隊本季的戰績可以說是由中鋒麥大衛(Connor McDavid)一肩扛起,目前仍是隊上的進球王與得分王。麥大衛不僅是NHL2015年的選秀狀元,2016-2017賽季時也以19歲之姿成為NHL史上最年輕的隊長,可見球團的確是對他寄予厚望。目前除了麥大衛及德雷賽特(Leon Draisaitl)外,隊上沒有穩定的第三得分點,是油人隊前進季後賽的絆腳石。季前被看好能破繭而出的芬蘭籍右鋒普利亞維(Jesse Puljujarvi),本季表現十分掙扎,日前已被球隊下放至AHL發展聯盟繼續磨練。對於油人這支年輕的隊伍來說,在進攻端勢必得找到更多的得分點才有機會讓球隊戰績更上一層樓。

卡加利火焰隊本賽季的「場均進球數」(Goals For Per Game)由上季的2.63球,進步至本季的3.11球。進攻火力的提升,是火焰戰績在太平洋組名列前茅的主因。防守效率不彰是火焰隊目前的隱憂,主力門將史密斯(Mike Smith)的狀態下滑,生涯「救球率」(Save Percentage)有9成12,本季衰退至8成71。也導致球隊的「場均被進球數」(Goals Against Per Game)由上季的2.96球,衰退至本季的3.18球。直到球隊將第二門將里帝希(David Rittich)拔擢為先發門將後,球隊戰績才漸漸步上正軌。里帝希在11/11對上洛杉磯國王的賽事中,將對手的21次射門都擋下來,以「完封」(Shutouts)的表現帶領球隊在客場拿下勝利。火焰隊要在季後賽走的更遠,仍須有穩定的防守。尋找其他門將來分擔里帝希的防守責任,是球隊目前最重要的補強方針。因此球隊制服組近期也試圖從哥倫布藍衣隊交易來明星門將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovsky)補強門將的深度。

本周日上午11:00油人隊造訪馬鞍體育館,將是兩隊本季首度在例行賽碰頭。近兩次交手,火焰隊在主場分別以3:2、1:0擊退來訪的油人隊。油人隊近期得分效率低落,預料仍將難以抵抗近期表現已回穩的火焰。

(中時電子報)