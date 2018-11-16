台北》路口拜票遭嗆聲 郝龍斌怒：是柯P違法停工把大巨蛋變爛攤

2018年11月16日 10:23 中時 楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中16日一早在國民黨副主席郝龍斌陪同下在大巨蛋前拜票，不料卻遇上社民黨議員候選人游藝到場嗆聲「讓大巨蛋蓋成這樣，你們還有臉站在這裡？」雙方一度僵持。郝龍斌離去前受訪則說，大巨蛋原是北市規劃2017年世大運的開幕場館，2016年初要完工，但台北市長柯文哲違法停工、把大巨蛋變爛攤，「今天造勢的人不去問柯文哲，跑到這來，莫名其妙。」

國民黨北市大動員，16日展開「路口集氣、光復台北」聯合造勢活動，由立委、市議員候選人分站

忠孝東路上各路口向民眾問早、為丁守中拉票，而丁守中也在郝龍斌、市議員候選人鍾沛君、戴錫欽陪同下，於光復南路忠孝東路口、大巨蛋前拜票。

不料，活動開始不到半小時，游藝忽然自備麥克風現身，衝著郝龍斌嗆「請你們公開說明！為什麼要讓大巨蛋不按圖施工？請郝龍斌公開說明！」「讓大巨蛋蓋成這樣 你們還有臉站在這裡？」「建造是國民黨發的、不按圖施工是國民黨放任的，要不要說明清楚？為何不敢回答？」更一度與鍾沛君、戴錫欽對嗆；警方隨後到場將雙方隔開。

郝龍斌會後受訪解釋，2010年時透過環評，要求大巨蛋減低量體17%，監察院報告中也清楚說明，就是減低量體17%、折抵現值143億；他強調，自己任內針對大巨蛋的安全、量體，以及大巨蛋整個規劃做了清楚說明，「中間有什麼弊案可言？」如今有人跑來做秀、造勢，「他應該去問柯文哲」。

郝龍斌還說，大巨蛋是原本是北市規劃2017年世大運的開幕場館，在自己任內沒完工，2016年初就應該完工，但柯文哲違法停工，現在把大巨蛋變爛攤，「今天造勢的人不去問柯文哲，跑到這來，莫名其妙！」如此鬧場、作秀心態不可取。

(中時 )