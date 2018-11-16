《時來運轉》運彩報報 - 中職7將不冬眠 分闖澳職3球隊

富邦悍將投手羅嘉仁。（資料照, 鍾亞芳攝）

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中時電子報

2018-19球季的澳洲職棒即將於本週開打，除了先前介紹新增的奧克蘭鱷蜥與吉隆韓國兩支球隊外，今年中華職棒依舊有多位選手選擇加入這個舞台延續手感，同時國內電視台也將帶來澳職賽事轉播，預料將掀起和以往不同的冬季棒球熱度！

今年共有7名參與澳職賽事選手，方式都是由球團出面接觸，因此分布上頗為固定：富邦悍將與雪梨藍襪合作，派出投手羅嘉仁與外野手申皓瑋加入；中信兄弟也是1投1打送往布里斯本強盜，是年輕巨砲許基宏和中繼投手林克謙；統一則是投、捕、野各1：陳育軒、郭峻偉、蔡弈玄披上新球隊奧克蘭鱷蜥戰袍。

各隊選手冬季不歇各有訓練目的：富邦羅嘉仁傷癒歸隊後早已恢復火球身手，就缺實戰讓他找回更犀利的進壘角度，申皓瑋則是鎖定為未來外野防線的固定班底，要的是更強大的進攻火力挹注球隊打線。兄弟許基宏長打力一流，到澳職可以再提升對投手纏鬥力減低揮空率；老將林克謙則是以賽代訓維繫控球手感。統一3人則都是新生代潛力好手，參與更多比賽對他們來說是快速累積經驗值的最有效方式。

上週末起的澳職熱身賽中，這些台灣好手都已露臉出賽，以陣容安排與他們實力來看，例行賽時人人都會是球隊先發要角。本季澳職Eleven Sports也投入轉播行列，讓熟悉這些選手與關注澳洲職棒的台灣球迷能直接觀賞賽事，台灣運彩亦將提供一貫的產品銷售，歡迎球迷彩迷玩運彩看比賽同樂！

(中時電子報)

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