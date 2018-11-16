免費載北漂返鄉投票觸法？律師：做功德不違法

2018年11月16日 10:22 中時電子報 黃眉青 劉峻谷、

一名自稱在桃園擔任司機的男子10月在臉書社團發文表示，願在11月23日在台北車站號召10輛租賃車，幫助北漂青年返鄉投票，還稱「羨慕高雄有韓國瑜可以選」，沒想到PO文遭人檢舉違反選罷法。三位曾任檢察官且偵辦過賄選案的律師都認為，單從臉書的發文內容沒有違反選罷法或賄選。律師薛維平指出，載去投票算賄選，載去造勢不算賄選?同樣都是交通工具，如果只以目的地作為判斷標準，恐怕會有爭議。

台北市宇皓律師事務所主持律師鄭嘉欣指出，單看臉書不會「完全符合」構成違反選罷法要件。她說，是否涉及賄選？要看提供車輛的人，「有沒有期約一定要投給誰」。

她指出，因為免費返鄉專車，北高來回車資，高鐵3000多元、台鐵1000多元、客運800多元，肯定是超過30元的法定賄選金額，如果沒有約定要投給誰，只是做功德或佛心來著就不違法。

曾任台灣高等檢署資深檢察官的律師指出，這位網友發文「自從某黨上位之後，經濟方面不提，空氣方面整個南部非常的差，希望這次選舉後執政者能改變」、「羨慕高雄有韓國瑜可以選」屬於個人心聲，他認不構成涉賄選和公職人員選舉罷免法之虞，如果這樣就違反選罷法，則是「無限上綱」。

他指出，提供交通工具載人回鄉投票，要違反選罷法的構成要件是要求搭車的人支持特定候選人，僅是「羨慕高雄有韓國瑜可以選」是個人心聲，不構成違法。例如，最近選舉熱季，朋友聚餐難免談到選情，順口邀朋友投票給誰，這種拉票行為也不構成干預選舉或意圖使人不當選。

他強調，提供交通車時有「對價關係」，讓北漂青年免費搭車且要投某候選人，則涉及賄選和違反選罷法。

曾任特偵組檢察官、博理法律事所律師薛維平則指出，依法務部公布的27種賄選行為，第19項「投票當天安排交通工具供選民搭乘，並在交通工具上發放現金」才構成賄選。因此本件告發案單從只是發文要免費載漂青年回高雄投票，很難構成賄選。

律師薛維平強調，載去投票算賄選，載去造勢不算賄選?同樣都是交通工具，如果只以目的地作為判斷標準，恐怕會有爭議。

天秤座法律事務所律師李郁霆指出，交付禮盒、招待出遊等直接請選民票投某人，才構成行賄，這名男子因為帶有支持特定政黨候選人的色彩，才會引發爭議。

李郁霆表示，男子在貼文中沒有表示票投某人，就讓你免費搭車等文字，只是在貼文中表達了自己的政治主張，但也註明不管支持誰，都可以搭車，看到貼文後，會去搭免費返鄉專車的選民，都是已有屬意的候選人，李郁霆說，其實租賃司機只是提供大眾投票的便利性，並未影響選民投誰的意願，而節省的車資稱做不正利益也是有爭議，結論來說，本案並不會構成賄選。

(中時電子報)