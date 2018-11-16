選舉倒數賄聲賄影 臺南市查賄績效6都第一

台南市地檢署查賄成果，送禮是今年選舉常見的賄選型態。（程炳璋翻攝）

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距臺灣選舉投開票日不到10天，各地賄聲賄影，檢警調查緝工作越不敢鬆懈，臺南市檢警調在這場選舉至今共查出18件賄選案件，6都排名第一，臺北市則是最後1名，有資深政治工作者分析，臺南市都會型選民人數不如其他5都，查賄件數才會名列前茅。

全臺6都查賄績效排名，依次為臺南、高雄、臺中、新北、桃園與臺北。臺南市今年的查賄績效亮眼，目前以18件在6都之中居冠，臺北市則件數掛零，敬陪末座。

臺南市查獲的賄選案中，獲起訴1件，因涉及賄選與暴力而羈押為6件。以候選人身分來看，議員賄選案有5件，其餘13件為里長賄選案。賄選方式多數為餐會與贈禮，現金買票共4件。

警方根據資料分析，臺南市檢警調在這次查賄準備上布建較早，雖然候選人各種賄選手法更新，但檢方的偵查作為縝密，還是能有所突破。

不過有資深的政治工作者分析，依照過去經驗，越是鄉村型人口結構，賄選成功率越高，臺南市在六都之中都會人口最少，查賄績效好並不意外。臺北市已高度都會化，賄選對選民起的作用很有限。

選舉最後階段白熱化，部分候選人為求當選，容易意志動搖想靠賄選助自己一臂之力，當選邊緣的候選人一定蠢蠢欲動，但檢警調強調，已有候選人在暗中觀察名單中，檢調也啟動「布雷」工作蒐集情資。

(中時 )

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