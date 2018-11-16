《時來運轉》運彩報報 - 大無止盡的兩支NBA球隊

2018年11月16日 10:29 中時電子報 尉遲佩玉、盧品青

2018-19 NBA 開季不到1個月，每隊都已進行將近15場的比賽，如果仔細觀察會發現有些球隊其專屬的特性與風格逐漸鮮明，這絕對是我們運彩愛好者最先鎖定的目標，今天就來為大家介紹運彩迷不買會後悔的兩支大分球隊。

容易開出大分的兩支球隊

大分不止的邁阿密熱火

熱火隊上一季是屬於慢郎中球隊，場均得、失分加總為206.3分，排名聯盟倒數第6，想不到在陣容幾乎沒有變動的情況之下本季至目前的場均得失分飆至222.4分，一舉成為聯盟場均得失總分的中段班(第14位)，熱火本季的攻守節奏有明顯變快的趨勢，他們的PACE(場均攻守回合數)從上季的96.18增加至本季的101.95，這樣的轉變顯然運彩盤口還沒適應過來，根據統計開季到現在熱火的13場比賽之中有10場開出了大分賽果，大分比率高達77%！

密爾瓦基公鹿的三分雨

上季排名東區第七的公鹿目前戰績10勝3敗，接近8成的勝率高居東區第2，與上一球季戰力判若兩隊的主因是三分球！公鹿2017-18球季場均三分球命中數為8.8顆聯盟排名倒數第4、命中率35.5%倒數第9；如今場均三分球命中數15.2顆傲視聯盟、命中率也提升至37.6%聯盟第5，陣中場均3.5顆三分(上季僅1.8顆) 的米爾頓(Khris Middleton)以及場均3.0顆三分的新成員羅培茲(Brook Lopez)是貢獻三分火力的主要功臣，猛烈的砲火讓公鹿場均得分從上季的106.5分增加到本季的121.6分，公鹿憑著如此豪放的三分攻勢，開季到現在13場比賽開出了10場大分賽果，如同熱火大分率有77%。

(中時電子報)